Crítica de 'De naturaleza violenta', un slasher para explorar nuevas vías de terror

Asesino carismático, muertes sórdidas y un punto de vista sugerente que nos sumerge en un extraño estado de alerta. Así es 'De naturaleza violenta'.

Por Desirée de Fez

Para Fotogramas

No es habitual encontrar films de terror recientes en los que la atención esté más en el cómo que en el qué, más en las decisiones formales para explorar el terror que en la búsqueda de impactos. 'De naturaleza violenta', debut de Nash en largo, es una excepción. Sobre el papel, es un slasher común: en un bosque, un grupo de jóvenes morirán, uno tras otro, a manos de un asesino. Pero, en vez de heredar las estéticas y dinámicas de los clásicos del subgénero, Nash opta por contar el horror de una manera distinta. No sacrifica los puntos fuertes del slasher: propone un asesino carismático y un diseño de muertes chocantes (y muy sórdidas). Pero no lo fía todo a esas cartas.

En 'De naturaleza violenta' hay decisiones de concepción y de dirección interesantísimas, pensadas para sumergir al espectador en un extraño estado de alerta. Es muy sugerente su propuesta de punto de vista y su forma de ubicar la amenaza en un espacio natural. Un film, cuya atmósfera está más cerca de 'La última casa a la izquierda' (1972) y 'La matanza de Texas' (1974) que del slasher de los 80, pesa y asfixia.

Para fans del cine que busca nuevas vías formales de explorar el terror.