Yanina Latorre cruzó a su hija Lola al aire y la acusó de mitómana: “Te voy a romper la cabeza”

La panelista de LAM quedó al frente del programa y desde allí habló con la joven sobre lo que ocurrió en la Copa América.

Por la Copa América Diego Latorre y su hija Yanina viajaron a los EE.UU., uno por motivos de trabajo y la otra para disfrutar de los partidos, pero con tan mala suerte que le tocó vivir en carne propia el caos que ocurrió en la entrada al estadio, y su mamá Yanina la llamó para ver cómo estaba.

La panelista de LAM quedó sola al frente del envío de América por enfermedad de Ángel de Brito y en ese rol decidió comunicarse con Lola para que le cuente qué pasó exactamente en los alrededores del Hard Rock Stadium.

Sin embargo, cuando la joven mencionó que llegó al estadio tomando fernet en vaso de plástico, Yanina se indignó por demás. “¿Tomás fernet cuando vas a la cancha? ¿Qué sos, barrabrava?”, quiso saber la conductora, que estalló cuando supo que su hija usaba una botella de plástico cortada para beber.

“Tanto colegio inglés, tanta educación para que entres borracha a la cancha. Encima decís que te colaste y saltaste el molinete”, dijo Yanina, y cuando su hija le dijo que “se considera barrabrava”, trató de calmarse en vivo. “Me lo estás diciendo para reventarme”, atinó a decir.

“Me estás cargando. Te voy a romper la cabeza, te lo digo así públicamente. Hace mucho que no te veo, te perdí el rastro. Tengo miedo que te conviertas en un bardo”, agregó Yanina. “Hace un mes que no te veo, ahora yo me voy y te quedas otro mes sola. No quiero fernet en casa”, le advirtió.

LOLA LATORRE, testigo de los incidentes en el estadio de MIAMI donde se jugó la COPA AMÉRICA



¿Qué pasó mientras la gente ingresaba para ver el partido?



La cosa no terminó ya que el inconsciente de la joven la traicionó y confesó en vivo que había gastado más de la cuenta. “Me dijiste hoy que no habías gastado tanto. Sos mitómana además de todo”, le reprochó Yanina, mostrando que todo lo que le había dicho era, obviamente en broma.