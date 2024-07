Biden reconoció que se equivocó al decir que quería poner una “diana” sobre Donald Trump

El actual presidente defendió su aptitud para el cargo, criticó a JD Vance y ajustó su campaña tras el intento de asesinato al expresidente.

El presidente Joe Biden le dijo a NBC News en una entrevista que fue un “error” decir que quería poner una “diana” en el candidato republicano Donald Trump, pero argumentó que la retórica de su oponente era más incendiaria, mientras advertía que Trump seguía siendo una amenaza para las instituciones democráticas.

El comentario sobre la diana se produjo durante una llamada privada con donantes la semana pasada, cuando Biden estaba tratando de consolidar su candidatura en medio de los fuertes cuestionamientos sobre su condición física y mental. Durante esa conversación, Biden declaró que había “terminado” de hablar sobre su pobre desempeño en el debate y dijo que era “hora de poner a Trump en la diana”, diciendo que Trump había recibido muy poco escrutinio sobre sus posturas, retórica y falta de campaña.

La entrevista con NBC, durante la cual, en ocasiones, Biden se mostró a la defensiva ante preguntas sobre su aptitud para el cargo, se produjo mientras el presidente y su equipo de reelección se preparaban para reanudar la campaña a toda velocidad después de una breve pausa tras el intento de asesinato del fin de semana contra Trump. La campaña de Biden lanzó una serie de críticas después de que el candidato republicano anunciara al senador JD Vance de Ohio como su compañero de fórmula.

“Es un clon de Trump en los temas”, dijo Biden a los periodistas mientras se dirigía a Nevada para una serie de discursos y eventos de campaña. “No veo ninguna diferencia”.

Ampliando sobre eso durante la entrevista con NBC, Biden le dijo a Lester Holt que Vance tiene las mismas políticas que Trump en cuanto a aborto, impuestos y cambio climático, y agregó: “Él se adhirió a la agenda de Trump, como debe ser, si se postula con Trump”.

Una vez que Vance fue elegido como el candidato a vicepresidente de Trump, la campaña de Biden envió una solicitud de recaudación de fondos firmada por el presidente, y su equipo emitió una declaración mordaz diciendo que eligió al senador millennial porque “se esforzaría en habilitar a Trump y su agenda extrema de MAGA”. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris llamó a Vance para felicitarlo y le dejó un mensaje de voz, según una persona familiarizada con el asunto.

En la entrevista con NBC, Biden dejó en claro que mantendría su enfoque en Trump. Aunque reconoció su “error”, Biden, sin embargo, dijo que él “no es el tipo que dijo que quería ser dictador desde el primer día”. Es Trump, y no él, quien se involucra en ese tipo de retórica, dijo el mandatario, refiriéndose a los comentarios pasados de Trump sobre un “baño de sangre” si el republicano pierde en noviembre.

“Mira, ¿cómo hablas sobre la amenaza a la democracia, que es real, cuando un presidente dice cosas como las que dice?” dijo Biden. “¿Simplemente no dices nada porque puede incitar a alguien?”.

La cuestión de la edad

La entrevista, programada antes del intento de asesinato de Trump en un mitin en Pensilvania, había sido parte de la estrategia más amplia de Biden para demostrar su capacidad para servir después del desastroso desempeño en el debate del 27 de junio.

Cuando Holt le preguntó si había superado lo peor de su propio partido, Biden respondió que 14 millones de votantes demócratas lo seleccionaron en las primarias y agregó: “Los escucho a ellos”. Su agudeza mental es “bastante buena”, agregó Biden, pero dijo que la cuestión de su edad era “legítima” de preguntar.

Sin embargo, Biden se mostró visiblemente molesto cuando le preguntaron si estaba ansioso por “volver a la carrera” al participar en otro debate contra Trump, incluso antes del próximo encuentro programado para septiembre.

“Estoy en la carrera. ¿Dónde has estado?” dijo un Biden a la defensiva. Enumeró sus recientes viajes por todo el país y una larga conferencia de prensa la semana pasada en Washington, donde respondió preguntas de casi una docena de periodistas. Dijo que está “demostrando al pueblo estadounidense que tengo control de todas mis facultades, que no necesito notas, no necesito teleprompters”, aunque Biden ha utilizado notas y teleprompters en apariciones recientes, lo cual no es inusual.

En cuanto a una posible repetición de su debate difícil, Biden dijo: “No planeo tener otra actuación de ese nivel”.

Cambio de planes

La campaña de Biden recalibró algunos de sus planes políticos inmediatamente después del intento de asesinato del sábado, retirando la publicidad del aire y pausando los mensajes. La Casa Blanca también canceló la visita planeada de Biden el lunes a la biblioteca Lyndon B. Johnson, donde tenía previsto dar un discurso sobre los derechos civiles.

Biden habló en privado con Trump después del intento de asesinato, una llamada que el presidente describió en la entrevista con NBC como “muy cordial”.