Granados reveló que la Asociación Empresaria Argentina le preguntó a Francos por el cepo cambiario

Durante su columna diaria para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados dio detalles de la reunión que el jefe de Gabinete mantuvo ayer con importantes empresarios.

Ayer, directivos de la Asociación Empresaria Argentina se reunieron con el jefe de Gabinete Guillermo Francos, a quien le habían solicitado un encuentro a solas.

En su columna diaria que se emite por Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados dio detalles de algunos de los tópicos que se tocaron en la reunión.

La principales directivos de las empresas que conforman la entidad que respaldó tanto la Ley Bases como el Pacto de Mayo, habrían consultado en torno al levantamiento del cepo cambiario, el cual se ve dilatado por la falta de dólares en el Banco Central.

Además, también presentaron sus inquietudes acerca del blanqueo de capitales y la carga impositiva.

Granados además destacó que economistas de diferentes vertientes se ven enfrentados ideológicamente por quienes defienden o no el plan del Gobierno Nacional. "Algunos ven el vaso medio lleno, otros medio vacío. En realidad no es el vaso, sino la frazada corta. Se toman medidas para bajar el dólar, frenar las especulaciones y para absorber pesos, pero por otro lado se deja con pocos dólares en el Banco Central -aunque todavía no pasó nada- y subió el Riesgo País".

"Se cubre con el dólar pero del otro lado te dicen que no vas a acumular reservas, pasamos de negativo a positivo y ahora a negativo de nuevo ¿No es peligroso quedarse sin reservas? ¿Si no tenés dólares cómo vas a salir del cepo? Se arregla una cosa y se desarregla otra", consideró el analista.