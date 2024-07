El Chelsea abrió un expediente disciplinario contra Enzo Fernández por los cantos racistas contra Francia

El equipo de Londres valoró las disculpas públicas del mediocampista de la Selección, pero igualmente abrirá una investigación para sancionarlo.

El Chelsea Football Club ha emitido un comunicado oficial tras la viralización de la transmisión en vivo realizada desde la cuenta de Instagram del futbolista argentino Enzo Fernández, en el cual aparece junto a algunos de sus compañeros de la selección argentina cantando una canción que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha calificado de “inaceptable, racista y discriminatoria”.

La controversia surgió después de que Argentina venciera a Colombia en la final de la Copa América con un apretado marcador de 1-0, una victoria celebrada ampliamente por jugadores y aficionados. Sin embargo, el contenido del cántico en cuestión ha sido motivo de críticas en territorio francés luego que se haga viral ese recorte en el que Fernández detiene la transmisión justo cuando toma noción que se estaba cantando. En medio de lo ocurrido, el club inglés ha decidido tomar medidas disciplinarias internas contra el jugador surgido de las inferiores de River Plate.

“El Chelsea Football Club considera que cualquier forma de comportamiento discriminatorio es totalmente inaceptable. Estamos orgullosos de ser un club diverso e inclusivo en el que personas de todas las culturas, comunidades e identidades se sienten bienvenidas”, reza el comunicado emitido este miércoles por la mañana.

El comunicado difundido por redes también menciona la intención del club de aprovechar esta situación para educar y concienciar: “Reconocemos y agradecemos la disculpa pública de nuestro jugador y aprovecharemos esta oportunidad para educar. El club ha iniciado un procedimiento disciplinario interno”.

La repercusión del video fue inmediata. La FFF anunció que presentará un reclamo ante la FIFA. Pero no solo la entidad francesa, sino también compañeros de equipo de Fernández se manifestaron. Wesley Fofana, jugador internacional francés y compañero de Fernández en el Chelsea, compartió el video en sus redes sociales con el mensaje: “El fútbol en 2024: racismo desinhibido”.

Fernández emitió una mensaje público para intentar mitigar la situación. “Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje sumamente ofensivo y no hay excusa alguna para esas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por haberme dejado llevar por la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad”, expresó el futbolista de 23 años.

Este incidente también ha reavivado la memoria del partido entre Argentina y Francia durante la final de la Copa del Mundo 2022, donde la escuadra sudamericana venció en una tensa tanda de penaltis. Durante ese torneo, ciertos segmentos de la hinchada argentina entonaron cánticos que hacían referencia a la ascendencia africana de varios jugadores franceses.

En medio de esta polémica, el Chelsea no solo plantea una respuesta disciplinaria, sino que también parece enfocado en fortalecer sus programas educativos sobre diversidad e inclusión.

Vale destacar que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) también expresó su postura. “El Presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, condena con la mayor firmeza los inaceptables comentarios racistas y discriminatorios proferidos contra jugadores de la selección francesa en el contexto de una canción entonada por jugadores y seguidores de la selección argentina tras su victoria en la Copa América y difundida en un vídeo en las redes sociales”, indicó en un comunicado.

A continuación, el organismo manifestó: “Ante la gravedad de estos comentarios chocantes, contrarios a los valores del deporte y de los derechos humanos, el Presidente de la FFF ha decidido llevar directamente a los tribunales a su homólogo argentino y a la FIFA y presentará una denuncia por comentarios racistas y discriminatorios”.

La Ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, por su parte, replicó en redes sociales la noticia presentada por el diario L’Equipe y declaró: “Patético. Comportamiento que resulta tanto más inaceptable si se repite. FIFA: ¿una reacción?”.



