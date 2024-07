El Gobierno respondió las amenazas que llegaron desde Irán: “Al Presidente no lo van a amedrentar”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que los tiene “sin cuidado” lo publicado por el Tehran Times, cercano al régimen de los ayatollahs. En un editorial dijeron que esta gestión “lamentará” su enemistad con aquel país.

Luego de que el jueves el Tehran Times, que responde al gobierno iraní, amenazara a través de un editorial al presidente Javier Milei y a la Argentina -que agregó a la lista de organizaciones terroristas a Hamas- llegó la respuesta del Gobierno. El encargado de la réplica fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien negó que este tipo de mensajes amedrenten al presidente Javier Milei. Más tarde se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en el mismo sentido le bajó el tono a la cuestión.

“Al Gobierno lo tiene sin cuidado, al Presidente no lo va a amedrentar. Todos conocen la personalidad del Presidente, que cuando se trata de definiciones y posiciones ideológicas o derechos esenciales no tiene ninguna duda. Ese comentario no le va a hacer ninguna mella en sus posiciones”, marcó en Radio Mitre Francos, luego de que el Tehran Times publicara esta semana un editorial con un fuerte envío para la gestión libertaria.

El medio pro-gobierno de los ayatollahs cuestionó el acercamiento de esta administración a “la primera línea del escenario anti-Irán de la red sionista internacional” y advirtió que el régimen teocrático “le hará lamentar” su enemistad “en el momento adecuado”.

Por su parte, el jefe de Gabinete respaldó la postura oficial con respecto a declarar a Hamas -la organización que el año pasado lideró los ataques contra Israel- como grupo terrorista, en una fecha de alta carga simbólica por cumplirse el 30 aniversario del atentado a la AMIA. Fue en la previa del acto en el que participará junto a Milei.

“No se puede no considerar terrorista a Hamas, mucho más después de lo del 7 de octubre. Todos hemos visto la crueldad con la que el movimiento terrorista se apoderó de una parte del territorio israelí y generó todo tipo de depredación. Hoy tiene rehenes argentinos, entre otros. Es una afrenta a cualquier derecho humano esencial. A mí me tienen muy sin cuidado las amenazas que puedan proferirse cuando estamos acá defendiendo los derechos humanos”, indicó.