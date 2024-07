El inesperado audio de WhatsApp de un cliente a una empleada de una agencia que descolocó a todos

Una mujer compartió un mensaje de voz insólito que recibió, generando un intenso debate sobre interacciones personales.

El sorprendente mensaje de un cliente a una joven trabajadora pronto se convirtió en un fenómeno viral en TikTok. A través del usuario @niccbenz, la joven compartió un audio que fue enviado por un cliente, en el declaraba que no podía comunicarse con ella debido a las restricciones impuestas por su esposa.

“Un día normal en la agencia”, comentaba la joven en la publicación, seguida de un meme y la frase: “Miren lo que me dijo un cliente”.

El mensaje de voz que originó todo comenzaba con una confesión. El hombre admitía: “Bueno, si me notás medio nervioso es porque no frecuento. Mi mujer no me permite hablar con otras personas del género femenino y es por eso que te voy a pedir que no me escribas más”. Posteriormente, añadió: “La verdad es que no puedo hablar por un tema religioso. Te pido disculpas, pero te voy a borrar y bloquear. Chau”.

La joven, visiblemente sorprendida por el insólito pedido, decidió compartir el peculiar mensaje en sus redes sociales y no tardó en viralizarse. En cuestión de horas, el video había acumulado más de 37.000 “Me Gusta” y cientos de comentarios de otros usuarios, algunos solidarizándose con ella y otros compartiendo sus propias anécdotas similares.

Además, se generaron debates sobre la privacidad y los límites en el trabajo y las interacciones personales. Algunos usuarios criticaron al hombre por dejar que su vida personal interfiriera de esa manera en su vida profesional, mientras que otros mostraron entendimiento hacia su situación.

“¿Qué religión es? Mi novio quiere sumarse”, “Mi papá me contó que tenía un empleado, que la mujer no lo dejaba ir al kiosco porque atendia una piba joven”, “Te pido uno así”, “Así hay que tenerlos”, “Pobre chabón” y “Ustedes se ríen pero mi novio tenía un compañero que la mujer no lo dejaba llevar el celular al trabajo, y al mediodía pedía celu prestado para llamarse él mismo y que atendiera la novia para hablar”, son algunos de los mensajes en la publicación.