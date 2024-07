Pampita vaticinó que Benjamín Vicuña se va a casar con su nueva novia y le hizo un inesperado pedido

La modelo habló del romance de su ex con Anita Espasandin y contó que tiene muchas expectativas en la pareja.

Pampita Ardohain habló del nuevo romance de Benjamín Vicuña con Anita Espasandin. A pura picardía, la modelo y conductora especuló con la posibilidad de que el papá de sus hijos pase por el altar y le hizo un llamativo pedido.

“No voy a decir nada. Quedo rechusma”, advirtió en diálogo con el móvil de LAM (América) al ser consultada sobre si había conocido a la nueva novia del actor chileno.

Ante la posibilidad de sacarle información, el movilero quiso saber si lo imaginaba a Benjamín casándose nuevamente. “Sí, seguro. Para mí re. Él es refamiliero”, respondió sin dudarlo. Y agregó: “Conozco su esencia, me parece que le gusta la familia, es un re buen papá y calculo que va a querer formar familia de vuelta. Yo pienso que sí. Ojalá”.

Respecto a la posibilidad de que haya una fiesta de boda, la modelo pidió: “Sí, que me inviten”. Ante la risa del notero, expresó: “Que me inviten en serio. Yo me alegro mucho por la alegría de los demás, de corazón”.

Además, recordó que ella sí invitó a su ex cuando se casó con Roberto García Moritán. “Sí, por supuesto. Estuvo”, dijo. “Igual no pasa nada si no me invitan. Es un chiste”, aclaró. El notero agregó: “Igual no sé si se están por casar”. “No, yo tampoco”, cerró dejando en claro que todo era en broma.

Esta semana, durante una entrevista con Moria Casán, Isabel Macedo recordó la pelea que protagonizaron con Pampita en un boliche hace casi 15 años. Luego de que la actriz no negara que la modelo la había agarrado de los pelos, el tema volvió a estar en boca de todos.

Al aire de A la tarde, Macedo aclaró que no recordaba lo que había pasado: “Solo le contesté (a Moria) porque soy educada, pero la verdad es que yo no me acuerdo ni lo que pasó ayer, es muy difícil porque como que vivo todo el tiempo el momento”.

Por supuesto, otra de las consultadas al respecto fue Pampita Ardohain, quien no ocultó su molestia cuando un notero de A la tarde le rememoró lo ocurrido. “Volvió a revivir la pelea de hace 15 años con Isabel Macedo ¿qué pasó? ¿la agarraste de los pelos o no?”, disparó el periodista.

Sin ocultar su disgusto, la modelo lanzó: “¿Qué? Uy no, chicos, les mando un besito a todos, me voy a trabajar”. Insistiendo con el tema, el cronista le aseguró que la propia Macedo había hablado sobre la pelea en el boliche. Sin hacer caso, Pampita decidió continuar con su camino y fue contundente: “Tengo muchas cosas lindas de mi vida actualmente para contar. Si quieren algún día charlamos de eso”.