Patricia Bullrich respondió ante la amenaza de Irán: "Milei no se va a retractar"

Tras una serie de medidas de pronunciamientos de la administración de Javier Milei, que incluyó la adhesión de Hamas como grupo terrorista, un periódico referenciado con el oficialismo de Irán pronunció amenazas contra el país. Patricia Bullrich relativizó esa postura y reafirmó la seguridad nacional. La ministra señaló que las amenazas se realizaron desde "un diario iraní, pero la fuente no es muy clara. No tenemos certeza de que ha sido así. Estamos investigando si es una fuente confiable, alguien del gobierno iraní o simplemente fake news”. “Milei no se va a retractar y nosotros no hablamos con grupos terroristas”, agregó en declaraciones a radio Mitre. Durante el jueves 18 a las 9:53 horas, se espera un fuerte operativo policial de cara al acto por el 30° aniversario del atentado a la sede de la AMIA, en la que estarán presentes tanto Javier Milei como Patricia Bullrich. También participarán los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Paraguay, Santiago Peña.

Un diario cercano al régimen en Irán, el Teherán Times, publicó esta semana una editorial con una fuerte advertencia para el Gobierno de Javier Milei en la que cuestiona su acercamiento a "la primera línea del escenario anti-Irán de la red sionista internacional": "En el momento adecuado, haremos lamentar su enemistad".