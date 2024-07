JD Vance, compañero de fórmula de Trump, cuestionó a Biden: “Ha sido político durante más tiempo del que yo he vivido”

Con una chicana a Biden por su edad, JD Vance dio su primer discurso como candidato a vicepresidente. Destacó su lucha por la clase trabajadora, prometió revitalizar la economía y defender a los ciudadanos de las comunidades olvidadas.

JD Vance habló este miércoles por primera vez ante una audiencia republicana después de ser elegido como el compañero de fórmula de Donald Trump, compartió la historia de su complicada infancia y presentó sus argumentos de que su partido es el que mejor comprende los desafíos que enfrentan los norteamericanos.

Dirigiéndose a un salón completamente lleno en la Convención Nacional Republicana, el senador por Ohio se describió a sí mismo como un luchador para la olvidada clase trabajadora, hablándole directamente a los votantes de los estados industriales del país que ayudaron a concretar el sorpresivo triunfo de Donald Trump en 2016 y expresando su enojo y frustración.

“En pueblos pequeños, como el mío en Ohio, o al lado, en Pensilvania, o en Michigan, en estados de todo nuestro país, los empleos fueron enviados al extranjero y los niños fueron enviados a la guerra”, declaró.

“A la gente de Middletown, Ohio, y de todas las comunidades olvidadas en Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Ohio, y en cada rincón de nuestra nación, les prometo esto”, puntualizó. “Seré un vicepresidente que nunca olvidará de dónde vino”.

“Le prometo a cada estadounidense, sin importar su partido, que daré todo lo que tengo”, dijo Vance. “Para servirlos y hacer de este país un lugar donde cada sueño que tengan para ustedes mismos, sus familias y su país sea posible una vez más”.

Candidato millennial

El senador de Ohio, de 39 años, es un político relativamente desconocido, que llegó al Senado hace menos de dos años. Rápidamente pasó de ser un enconado crítico del expresidente a un agresivo defensor, y ahora está en posición de convertirse en el futuro líder del partido y tomar la estafeta de Trump en el movimiento MAGA (”Make America Great Again” o “Hagamos Grande a Estados Unidos Otra Vez”).

El primer millennial en aparecer en la boleta de uno de los principales partidos, Vance ingresa a la contienda en momentos en que la edad de los dos candidatos a la presidencia -Trump, de 78 años, y el presidente Joe Biden, de 81- está entre las principales preocupaciones de los votantes. También se integra a la fórmula de Trump después del intento de asesinato al expresidente, en el que Trump estuvo quizá a pocos milímetros de la muerte o de una herida grave, lo que destaca la importancia de un posible sucesor.

Vance es el segundo miembro más joven del senado. En su discurso hizo honor a su papel de primer millennial en sumarse a una importante candidatura presidencial al retratar a Biden como alguien viejo y que estorbaba, recordando que estaba en la escuela secundaria cuando Biden, entonces senador de Delaware, apoyó la invasión de Irak.

“Joe Biden ha sido político en Washington durante más tiempo del que yo he vivido”, dijo Vance. “Durante medio siglo, ha sido el defensor de todas las iniciativas políticas importantes para hacer que Estados Unidos sea más débil y más pobre”.

Pero la decisión de Trump de elegir a Vance no se trataba de elegir a un compañero de fórmula o al próximo vicepresidente, dijo el representante por Indiana Jim Banks, quien presentó al senador durante un evento de recaudación de fondos horas antes.

“Donald Trump eligió a un hombre en JD Vance que es el futuro del país, el futuro del Partido Republicano, el futuro del movimiento Estados Unidos Primero”, puntualizó.

Un momento emotivo se produjo cuando Vance habló de su infancia en la pobreza en Kentucky y Ohio, con una madre adicta a las drogas y un padre ausente, y de cómo más tarde se enlistó en el Ejército se graduó de la facultad de leyes en Yale y llegó a las más altas esferas de la política de Estados Unidos, la personificación del sueño estadounidense que, según él, actualmente escasea.

“Ni en mi más descabellada imaginación podría haber creído que estaría aquí de pie esta noche”, dijo a la multitud.

Además, Vance pintó al Partido Comunista Chino como una amenaza para la clase media estadounidense, al tiempo que denunció el “absurdo costo de la vivienda” y los “salarios estancados”. Dijo que la candidatura republicana “no importará mano de obra extranjera” y, en cambio, reconstruirá fábricas, protegerá las cadenas de suministro y “estampará cada vez más productos con esa hermosa etiqueta de ‘hecho en Estados Unidos’”.

“Necesitamos un líder que luche por la gente de nuestro país”, dijo Vance. “Necesitamos un líder que no esté en el bolsillo de las grandes empresas, sino que responda ante los trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados, un líder que no se venda a las corporaciones multinacionales, sino que defienda a la industria estadounidense”.