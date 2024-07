Desgarrador testimonio de la madre de Morena a un mes del doble femicidio de Villa Hipólita

Alejandra Loto pidió Justicia por el crimen de su hija y aseguró estar "atravesando mis días más oscuros".

Este jueves se cumple un mes del brutal doble femicidio que conmocionó a la provincia y que se llevó las vidas de Morena y Luz Banegas, ultimadas a puñaladas en un descampado del departamento Robles en un hecho por el que se encuentra detenido e imputado Gabriel Cejas, ex pareja de Morena.

Justamente la madre de la joven expresó a Radio Panorama sus sensaciones tras el despiadado asesinato. "Nunca pensé estar atravesando algo así. Estoy pasando mis peores días, con la ausencia de mi hija, el dolor que me queda no sé si podré sanarlo. Es una ausencia enorme. Veo sufrir a sus hermanas, su padre. Estoy viviendo mis días más oscuros. Nunca imaginé que me iba a pasar algo así", dijo.

La mujer además reclamó Justicia para que "paguen con el peso más grande de la ley".

"Tenemos que continuar, pero lo que nos ha pasado es muy difícil. Espero que Dios me ayude a sobrellevar este momento que estamos pasando. Solo confío en mi Dios", dijo.