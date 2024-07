Guillermo Francos: "El Gobierno no va a tirar más plata al mercado, hay que arreglarse con lo que hay"

El jefe de Gabinete reafirmó que el objetivo es el “déficit cero”. Destacó el rol de las pymes en la generación de empleo.

Guillermo Francos le dio una impronta a la Jefatura de Gabinete que consiste en delegar las funciones inherentes a cada cartera para mantener contacto fluido con todos los ministros. Desde que desembarcó en su cargo, en la Casa Rosada comentan que es como que algunas áreas del Gobierno se hubieran despertado. “Se nota más gestión”, resaltan, más allá de que el propio jefe de Gabinete niega que la administración de Javier Milei no tenga gestión. A pesar de tener una agenda muy completa y de estar en temas tan diversos como la reforma política, el presupuesto, la reglamentación de la ley Bases, un nuevo proyecto para ayudar a las pymes o el Consejo de Mayo, siempre se lo nota tranquilo y como si tuviera el tiempo del mundo. Conciliador y amable es uno de los miembros de Gabinete del que no se escuchan críticas. Algunos en la intimidad de la Rosada lo llaman el “Canciller” o el “comisario bueno” ya que con su estilo atenúa las firmes declaraciones del Presidente. Francos recibió a Ámbito en la oficina del Ministro del Interior ya que no quiso trasladarse al primer piso donde está el despacho del Jefe de Gabinete, contiguo al del Presidente. A continuación, los aspectos salientes del reportaje. Periodista: ¿Cómo está viendo la situación económica? Guillermo Francos: Venimos observando que el estado de la opinión pública es tan favorable al Gobierno en esta situación. Algo pasa, se quería un cambio de régimen, el tema de la esperanza, pero en el fondo está habiendo una reactivación que la gente percibe. Hay algunos semáforos que empiezan a ponerse verde dentro del rojo general que había hace un tiempo. Creo que desde abril-mayo, ahí se produjo para mí el primer cambio, se nota un movimiento en la actividad, aunque todavía es pequeño. P.: ¿El Gobierno creen que están boicoteando los mercados o desde algunos sectores de la política? G.M.: El otro día un operador bursátil con mucha calle, me dijo que esta vez no fue Massa, sino que fue Cristina (Kirchner) la que mandó a operar. Estos mercados se operan con poca plata, pero la operación grande fue la que llevo a cabo el Banco Macro. Esto genera ruidos. Porque por otro lado uno escucha la información de que Massa opera en el sentido de “haga patria y compre dólares”. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Las pruebas son los comentarios que escuchás? No son pruebas. Es decir, no se puede probar. Sin embargo, algunos dirigentes sindicales me han dicho lo de Sergio Massa.