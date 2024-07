Ante la falta de respuesta de las "autoridades" los "líderes" comienzan a disolver los grupos de Peta

Se trata de las comunidades en WhatsApp y Telegram donde se aglutinaban los usuarios. Los "líderes" hablan de "autoridades" pero no especifican a quién se refieren. La justicia estudia la primera denuncia y espera nuevas exposiciones en las próximas horas.

Pasadas 72 horas desde que la aplicación de Peta dejó de permitir retirar los fondos a sus usuarios, finalmente los "líderes" que coordinaban los grupos de WhatsApp y Telegram comenzaron a excusarse y disolver las comunidades resignados.

Lo curioso es que en algunos mensajes, informan que no reciben respuestas por parte de las "autoridades" de Peta. No obstante, la plataforma piramidal se caracteriza por no poseer titulares, ni personería jurídica ni sede conocida, por lo que los estafados se preguntan a qué autoridades se refieren.

"Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de Peta, aunque no hay un comunicado oficial, lamentablemente vamos a tener que disolver el grupo", explica una de las líderes y agrega que lo que sucede es "ajeno a nosotros".

Otra de las líderes expresa "debemos considerar que la plataforma haya caído. Duele por tanta gente que apostó pero sabíamos que podía pasar. En estos momentos no hay distinción de categorías. Somos todos usuarios que hemos puesto nuestro dinero y esfuerzo para tratar de estar un poquito mejor".

Ayer una mujer radicó la primera denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal, pero se prevé que en los próximos días se registren decenas de denuncias. Se estima que cerca de 58 mil santiagueños fueron afectados por la estafa piramidal.