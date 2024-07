Caso Loan Peña: Carlos Pérez apuntó contra Antonio Benitez en su declaración

El exmilitar, uno de los principales acusados del caso Loan y esposo de la exfuncionaria municipal Victoria Caillava declaró este jueves frente a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

El exmilitar Carlos Pérez, uno de los principales acusados del caso Loan y esposo de la exfuncionaria municipal Victoria Caillava declaró este jueves frente a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo. Pérez ratificó su inocencia y la de su mujer.

Pérez apuntó contra Antonio Benitez, el tío del nene de cinco años: "Tengo sospechas de este señor, por su actitud y su comportamiento". Y agregó que el marido de Laudelina sería una de las personas” involucradas en “las cuestiones familiares con Catalina”.

En su indagatoria, Pérez aseguró que "Loan no estuvo nunca ni en la camioneta ni en el auto" e indicó que uno de los hermanos del pequeño estuvo en el vehículo. "Por eso creo que puede haber algo de la presencia de Loan", explicó. "Nosotros somos inocentes", afirmó.

Con respecto al almuerzo del 13 de junio, el exmilitar relató: “Mi esposa había recibido una invitación para concurrir a la casa de Catalina Peña para degustar un almuerzo por el día de San Antonio. Yo a las únicas que conocía era a Catalina y Laudelina. A las 12:30 se coloca la mesa, Loan queda al lado de su padre”.

Y agregó: “A la hora más o menos 13:30 aproximadamente finalizó el almuerzo, Laudelina, y las señoras comienzan a lavar los platos. En un momento quedamos Catalina, mi esposa, José (el padre de Loan) y yo, el resto pasa para el fondo de la casa con la idea de juntar unas mandarinas, y luego salen como para el frente de la casa”.

Por su parte, Pérez contó que fue "torturado" en la comisaria de 9 de Julio: "Me pusieron una bolsa de residuos negra, me dejaban sin respiración. No los podría reconocer".