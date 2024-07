Se casan Oriana Sabatini y Paulo Dybala: todos los detalles de la mega celebracion

Tras seis años de relación y una romántica propuesta en la Fontana di Trevi, la actriz y cantante dará el "Sí, quiero" junto al Campeón del Mundo.

Faltan pocas horas para que Oriana Sabatini y Paulo Dybala vivan uno de los momentos más especiales de su vida: su casamiento de ensueño para coronar sus seis años de amor, romance que se inició en las redes sociales, entre corazones y fueguitos. Consolidados como pareja, en octubre del año pasado, el futbolista del AS Roma formalizó la propuesta a la cantante con la Fontana di Trevi como telón de fondo. Su gran día será este sábado 20 de julio donde, rodeado de sus seres queridos, darán el “Sí, quiero”.

El lugar que eligió la pareja para su boda es El Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, cerca de Pilar, en la zona norte de Buenos Aires, que se caracteriza por ser un espacio que mezcla arquitectura con enormes parques. El lugar, que originalmente era un criadero de caballos, hoy tiene la presencia de las grandes estancias de nuestro país. Muchísimos famosos lo eligieron por el grado de privacidad que le otorga a los invitados, así como la posibilidad de tener una boda al aire libre, rodeados de la fauna y la flora del lugar.

Así es el Dok Haras, el lugar que eligieron Oriana y Paulo para su casamiento

El sitio donde se casará la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini junto al jugador de fútbol además cuenta con espacios como una caballeriza, una pulpería, una padrilera, un picadero, una sala de carruajes, un comedor regional, un club de polo, un pub Inglés, una bodega, una capilla y los parques. Allí mismo fue donde formalizaron parejas como Cande Tinelli y Coti Sorokin; Ricky Montaner y Stefi Roitman; Jorge Lanata y Elba Marcovecchio; y el campeón del mundo Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni, entre otras.

Oriana y Paulo darán el “Sí, quiero” al atardecer. Los invitados fueron citados a las 16 horas, mientras que la prensa fue invitada a las 15:30 y, según adelantaron, los flamantes novios saldrán a las 18 para fotografiarse ya como marido y mujer. Según adelantaron, habrá alrededor de 300 invitados, entre los que se encuentran personajes del mundo del espectáculo y del fútbol. La organización del evento está a cargo de Claudia Villafañe.

A través de sus redes sociales, Catherine compartió una foto de la intimidad de la prueba de vestido que usará para la boda de su hija: la actriz eligió al mítico Gino Bogani para que esté a cargo de su diseño, que será el color azul. Mientras que Tiziana Sabatini, la menor de sus hijas, eligió al diseñador Marcelo Giacobbe. También se sabe que la pareja contará con damas de honor, que estarán vestidas de color gris perla.

A esta altura, lo que todos quieren saben es cómo lucirá la novia. En medio del enorme hermetismo con el que se maneja, se supo que para su vestido, Oriana Sabatini eligió a la marca italiana Dolce & Gabbana, la misma que escogieron para sus bodas la influencer Kourtney Kardashian; la modelo estadounidense Olivia Culpo; la modelo y aristócrata británica Kitty Spencer; y la princesa de la familia real jordana Rajwa Al Hussein.

Por su parte, Paulo Dybala, al igual que su suegro Ova Sabatini, optaron por trajes de sastrería artesanal. “Han elegido la excelencia en sastrería artesanal para el gran día de la boda. Cada detalle ha sido meticulosamente diseñado y confeccionado por talentosos artesanos, asegurando que ambos luzcan impecables en esta ocasión tan especial”, aseguró desde sus redes el sastre Nicolás Zaffora, junto a imágenes de la prueba, que está a cargo de Zaffora Bespoke Tailoring.

“El destacado jugador de fútbol y campeón mundial con la selección Argentina han confiado en Battistoni Sastrería Bespoke en Italia para crear un traje que refleje su estilo único y su pasión por la moda. Cada puntada y cada elección de tela han sido cuidadosamente seleccionadas para realzar su elegancia natural”, contó el sastre. Y sumó: “Como padrino de la boda de su hija Oriana, Osvaldo ha optado por Zaffora Bespoke en Argentina, asegurando un traje hecho a medida que no solo destaca por su sofisticación, sino que también refleja la tradición y el compromiso con la calidad de nuestra sastrería artesanal”.

Otro dato curioso. El reconocido pastelero Damián Betular está encargado de la torta que se servirá en la fiesta. “Será simple, sencilla, como son ellos”, adelantó el pastelero a Teleshow, quien volverá pronto a la televisión con Bake Off Argentina en una edición con famosos. Además, destacó que la pareja eligió una torta clásica y que habrá sorpresas dulces para los invitados para que se lleven a su casa.

Damián Betular.

En cuanto a la bebida, ya trascendió que el vino que acaba de lanzar Leandro Paredes estará en todas las mesas de la fiesta. Se trata de un Malbec llamado Mi Victoria LP32 y el futbolista lo elaboró junto a su hermana Vanessa.

Un detalle no menor es que el casamiento, a diferencia de las bodas de otros famosos, no cuenta con ningún canje y todo fue pagado. Como la confidencialidad es muy importante para el futbolista y el cantante, se supo que todas las empresas que prestarán su servicio firmaron contratos de confidencialidad para preservar todos los detalles y que no salgan a la luz algunos de los secretos que preparan para el festejo. En esa misma línea, los invitados no podrán acceder al salón de fiestas con sus celulares y se dispondrán de unas bolsas numeradas para que puedan guardar sus dispositivos, que quedarán afuera de todo lo que ocurra en la gran celebración.