Federico Sturzenegger volvió a defender las SAD y advirtió que la AFA estaría violando la ley si impide competir a clubes privados

El ministro de Desregulación y Modernización del Estado aseguró que las asociaciones deportivas están obligadas a modificar sus estatutos. Dijo que buscan “una inyección de capitales” y “modernizar” el fútbol.

El ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a defender hoy la posibilidad del ingreso de capitales privados a los clubes y criticó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que ayer votó de manera unánime en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

“Hay una cosa muy loca, porque la propuesta que hace el Ejecutivo es que no obliga nada a nadie. Es impresionante cómo da miedo la libertad. Lo que dice el DNU es que la sociedad va a tener más libertad para elegir la figura societaria, a total discreción y voluntad de los socios. Me pregunto por qué nos da miedo la libertad,” afirmó Sturzenegger.

“No obligamos a nadie a hacer nada. Lo que sí parece sorprendente es que la propia organización diga ‘yo no quiero que el otro pueda ser libre’, porque esta es una agenda de libertad. En España, en un momento tenían una situación tan dramática con los clubes que los obligaron a ser Sociedades Anónimas (SA), y lo único que hicieron fue una excepción para que cuatro clubes pudieran seguir siendo asociaciones sin fines de lucro. Me llama la atención por qué da miedo a que el otro pueda elegir libremente”, añadió Sturzenegger durante una entrevista con Radio Mitre.

El expresidente del BCRA también advirtió que si la AFA impide participar en las competencias que organiza a clubes privados, estará inclumpiendo las normas: “Estaría violando la ley la AFA. Hay una ley, que es la ley de deportes, que dice el tipo de asociaciones que pueden participar. Más allá de que la AFA haya adecuado o no su estatuto, la ley simplemente daba un año para adecuar los estatutos. La ley está vigente”.

“¿Por qué vos votás en contra de que otros puedan elegir la forma en que organizarse? Si nadie quiere hacerlo, que nadie lo haga. El objetivo que persigue el Gobierno es la inyección de capital. Nosotros exportamos la materia prima pero no el producto final. Transformar el fútbol como producto final, creo que Argentina está en condiciones de hacerlo” añadió Sturzenegger.

Asimismo, señaló la importancia de los procesos democráticos y la libertad en el sistema para elegir el tipo de organizaciones: “Hay procesos democráticos, pero es un ejemplo interesante el de las SAD, porque es un ejemplo donde un sistema, el presidente diría una casta, se opone a la libertad de los participantes de ese sistema. Es muy simbólico cómo los argentinos nos hemos asustado a lo que la libertad puede hacer. Y cuando la libertad actúa libremente en un sistema económico, no lo hace para perjudicar a otro, sino para beneficiarlo.”

“Esto (las SAD) es una manera en la que se ha organizado en muchos países del mundo y lo hacemos con el ánimo de mejorar la calidad del deporte en Argentina, de generar inversiones, de convertir al fútbol en una marca mucho más global. Las reformas son en favor de la gente, no son en contra de nadie”, añadió.