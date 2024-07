Intentó teñirse el pelo de rubio en su casa pero el resultado fue impactante: “No lo hagan”

Un video muestra a una joven enfrentando consecuencias inesperadas al querer cambiarse el color de un mechón, logrando miles de visualizaciones y reacciones en TikTok.

Un video viral compartido por una usuaria de TikTok, conocida como @tatianaanngel, causó revuelo en las redes sociales luego de que expresara su deseo de teñirse un mechón de pelo blanco, a pesar de ser morocha. La joven se aventuró a seguir adelante con su plan a pesar de las numerosas advertencias recibidas sobre los riesgos que conlleva la decoloración capilar.

En el inicio del video, Tatiana advirtió a sus seguidores con un “spoiler”, revelando que su pelo se quemó durante el proceso. A continuación, mostró los productos que utilizaría: polvo decolorante y agua oxigenada. Procedió a separar el mechón de pelo y aplicó la mezcla, esperando unos minutos para ver los resultados.

@tatianaanngel Agradezco de todo corazon a mas que me dijeron que no lo haga ♬ sonido original - Tati Angel

Los primeros signos no fueron alentadores, ya que la decoloración solo tomó en la raíz del pelo. La joven, sin desanimarse, intentó nuevamente, pero el resultado fue aún peor: la raíz se tornó rubia mientras que el resto del mechón quedó color naranja. En el video, Tatiana reconoce: “Gracias a toda esa gente que me dijo que no me lo haga. Yo voy a seguir intentando igual”. Decidida a alcanzar su objetivo, se volvió a aplicar el producto a su cabello.

Sin embargo, la situación se complicó más cuando se quemó parte de la cara y se le cortó una parte de su cabello dañado, terminando con un resultado muy diferente al esperado. “No lo hagan”, le dijo a sus seguidores. Este desafortunado intento de cambio de look no impidió que el video se viralizara en TikTok, alcanzando más de 315.000 reproducciones y acumulando alrededor de 25.000 “me gusta”.