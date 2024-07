Caso Loan: todas las contradicciones de Laudelina Peña y Antonio Benítez que podrían ser claves para la jueza

A 37 días de la desaparición del nene de 5 años, en la Justicia planean un careo entre los detenidos.

A 37 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia sigue intentando encontrar algún indicio que les permita saber qué fue efectivamente lo que sucedió con el niño de cinco años durante el almuerzo en la casa de su abuela aquel jueves 13 de junio.

Esta semana, declararon los ocho detenidos en la causa: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, el comisario Walter Maciel y el policía retirado Francisco Méndez, que fue el último detenido. Pero la jueza, Cristina Pozzer Penzo, encontró contradicciones en sus testimonios.

Desde Corrientes, la periodista de TN Paula Bernini contó que la jueza puso el foco en cada palabra de los acusados y encontró incongruencias entre Benítez, que afirma que el nene se perdió, y su mujer Laudelina, que dice que al nene se lo llevaron.

Además, Bernini remarcó que ellos no se ven desde que Benítez fue detenido al segundo día de la desaparición de Loan. Por eso, la jueza pidió un careo y ellos van a tener que explicar porque uno dice que el nene se perdió y la otra que desapareció.

Pero ese no es el único punto en el que la pareja no coincide. Benítez dijo que no conocía a Pérez y Caillava, en cambio Laudelina dijo que su marido trabajó para Pérez y Caillava, por lo que, si fuera cierto, no habría manera de que no los conociera. Estas incongruencias, no le cierran a la jueza y por eso pidió un careo entre ambos.

A su vez, hoy se informó que se dictó el secreto de sumario durante diez días, “no hay mas acceso a ninguna información”, reveló Bernini. El secreto de sumario puede tener relación con que la jueza encontró algo en las declaraciones, para avanzar en la investigación.

Las contradicciones de los tíos de Loan no son las únicas. Maciel y Méndez también tienen desencuentros en sus testimonios. Méndez contó que a eso de las 2 de tarde del viernes 14 de junio encontró huellas en un barrial, que le aviso a Maciel y que en el medio apareció Laudelina con Macarena, su hija. Es decir, dijo que ella llegó antes con el comisario.

Pero Laudelina, por su parte, dijo que no fue así, que cuando ellas llegaron ya estaban Méndez y Maciel. A su vez, las vecinas testigo que llegaron al lugar junto con Laudelina, y fueron testigos del momento, apoyaron su versión. Todos estos relatos encontrados, levantaron sospechas en la jueza y por eso pidió que la causa vuelva a tener secreto de sumario.

Paula Bernini afirmó que hay un personaje clave en el caso Loan, que aún no prestó declaración ante la Justicia. Se trata de “Pachucho” Moreira, que fue quien habría encontrado las huellas de Loan a las 9.30, es decir antes de Méndez. “Cuando encontró las huellas le avisó al vice intendente, sacó fotos y grabó videos de lo que vio y a él nadie lo llamó a declarar. Esta en su casa con el celular de prueba”, dijo la periodista.

“Cuando Méndez encuentra las huellas a la tarde y le avisa al comisario, Maciel llega y lejos de preservar el lugar, habilitó a Laudelina y a Macarena a buscar con un palo. Entonces si había huellas se borraron, ese lugar nunca se preservó”, remarcó Bernini, dando cuenta de cómo se perdió un dato clave para la causa, que tenía que ver con el botín, que es la única evidencia directa con Loan.

Por último, destacó que Moreira contó a TN que cuando él encontró las huellas junto con otro vaqueano, se encontró con Laudelina que se acercó a pedirle agua y esto no esta en el expediente. Después Méndez dijo que cuando encontró la huella, estaba también Laudelina y que había llegado al lugar sin motivo aparente.

“Es importante que en el medio de la nada, donde había unas huellitas de pie chiquito descalzo en dos instancias con gente completamente diferente, haya estado Laudelina”, concluyó Bernini.