Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, cumplió 18 años y se sacó el apellido de su padre

Shiloh Jolie cumplió 18 años en mayo y no esperó demasiado tiempo para cambiar su apellido. Se sacó legalmente el “Pitt”, tras las fuertes diferencias que tuvo con su padre durante los últimos años.

Según detalló Los Angeles Times, en California es un trámite muy sencillo para realizar. Tiene un valor de USD 350 dólares.

La joven explicó que quiere moverse de manera más libre en el ámbito legal, además de no tener nada que la vincule con su padre.

Pero ella no es la única en dar este paso. Sus hermanos menores aún no pueden hacerlo legalmente, pero pidieron que en los eventos públicos ya no los llamaran con el apellido de su padre. Su hermana Vivienne, de 15 años, se presentó como Vivienne Jolie en su trabajo como asistente de su madre en una obra de Broadway.

Zahara y Maddox también siguieron estos pasos y cortaron todo tipo de vínculo con el galán de Hollywood, de 60 años.

Brad Pitt y Angelina Jolie comenzaron a salir en el año 2005 y tuvieron seis hijos: tres biológicos, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne, y tres hijos adoptados, Maddox, Pax y Zahara.

Pero en 2016 se separaron y con el paso de los años comenzaron a filtrarse públicamente los episodios de violencia que vivieron durante ese tiempo. Angelina acusó a Brad Pitt de haber sido violento tanto verbal como físicamente durante un vuelo en avión.

El actor respondió que su ex “exagera y tergiversa los hechos” y finalmente firmaron el divorcio en 2019, aunque continúan enfrentados legalmente porque ella lo acusa de haber manejado mal los fondos de la pareja y de haberle hecho firmar un contrato de confidencialidad para que no contara sobre los maltratos a los que fue sometida.

En noviembre del año pasado, Pax había revelado en redes sociales que vivió “un infierno” junto a su padre.