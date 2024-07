Caso Loan: denunciaron al gobernador Gustavo Valdés y al senador Pellegrini por encubrimiento y abuso de autoridad

También fueron denunciados el exabogado de Laudelina Peña, José Fernández Codazzi, el ministro de Seguridad correntino, Alfredo Vallejos, y los comisarios generales Alberto Molina y Jorge Cristaldo.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°9, a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, denunció este martes en Comodoro Py al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, al senador Diego Pellegrini y al exministro de Seguridad Buenaventura Duarte por presunto encubrimiento, abuso a la autoridad y violación en los deberes de funcionario público en el marco de la causa de Loan Peña. También, fueron denunciados elexabogado de Laudelina Peña, José Fernández Codazzi, el ministro de Seguridad correntino, Alfredo Vallejos, y los comisarios generales Alberto Molina y Jorge Cristaldo, bajo las mismas acusaciones. La denuncia recayó por sorteo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 a cargo del juez Sebastián Casanello. El abogado de la madre de Loan, Fernando Burlando, celebró la denuncia contra el poder político de Corrientes y adelantó que se sumará para ampliar la denuncia. "Me parece bien que un funcionario público denuncie hechos de corrupción por parte del poder político de Corrientes. No entiendo como nadie lo haya hecho antes. Nosotros le hemos pedido más de 5 veces.", expresó el letrado quien confió en que la denuncia obligué a la jueza del caso, Cristina Pozzer Penzo, a investigar la responsabilidad de la política en la desaparición del niño. "Nosotros vamos a ampliar la denuncia hacia donde entendemos que está la verdadera corrupción que hizo desaparecer a Loan que es el poder político en connivencia con el poder judicial", agregó Burlando. Por último, el abogado sostuvo que tanto el gobernador como los funcionarios denunciados estuvieron entramados con la investigación desde el principio y expresó que es momento que la justicia "se ponga los pantalones" e investigue porque si no "Loan no va a aparecer".