“Me parece atractivo”: Yuyito González elogió a Javier Milei, pero evitó confirmar un romance

La actriz y conductora dio detalles de la cita que tuvo con el presidente en el Teatro Colón. Contó qué requisitos debe cumplir para conquistarla.

Yuyito González habló luego de su velada con Javier Milei en el Teatro Colón. Y aunque evitó confirmar un romance, dejó la puerta abierta para que el destino la sorprenda, y él también. “Lo pasé hermoso, me encantó la ópera. Me encantó la compañía. Me llamó él para invitarme. Nada. Le dije que sí enseguida. Me pareció un plan lindo. Ya habíamos tenido contacto cuando yo fui al Luna Park, ahí charlamos”, expresó.

Acto seguido, el ícono del teatro de revista reconoció que el presidente le parece muy atractivo, y detalló qué debe hacer para conquistarla: “¿La cita ideal? Mmmm... Tener la oportunidad de charlar en privado. Si me habla de economía no me molesta. Me encantan los temas de dinero y progreso”.

Por último, la actriz y conductora señaló que está conforme con su desempeño en el gobierno: “Está habiendo un cambio muy importante, la Argentina necesitaba esto, un cambio real. Está haciendo lo que dijo que iba a hacer”.