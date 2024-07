Caso Loan: se ordenó el traslado del ex comisario Walter Maciel al penal de Marcos Paz

Quien fuera el jefe la Comisaría de 9 de Julio había dicho que no quería volver a la cárcel de Salta. Este jueves se puso en marcha su derivación, tras estar en la DUOF de la PFA de Goya desde el viernes. Está acusado de la sustracción del niño.

Walter Maciel, el ex comisario preso por la desaparición de Loan Danilo Peña en el paraje correntino Algarrobal el 13 de junio pasado, declaró el viernes ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, y los fiscales que investigan la desaparición del nene y amplió la indagatoria este miércoles. En ambas oportunidades, expresó su deseo de no volver a la cárcel de Salta, donde estaba preso. Argumentó que teme por su vida y que ha sido torturado. Este jueves, quien fuera el jefe de la Comisaría de 9 de Julio era trasladado al penal federal de Marcos Paz.

Maciel es el segundo de los ocho detenidos por la sustracción y ocultamiento del menor en Corrientes que es llevado a una cárcel de Buenos Aires. La primera había sido Laudelina Peña, quien está alojada en un calabozo del penal de Ezeiza.

El ex comisario enfrenta además una imputación por amenazas. Durante su primera indagatoria ante Pozzer Penzo y los fiscales federales Mariano de Guzmán, Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, afirmó: “Estoy sufriendo una situación muy particular. Si tengo buen o mal carácter, no me hace mejor o peor persona. ¿Por qué yo entré como encubridor acá? Porque yo el día del 14 (de junio) le pido al fiscal detener a Laudelina. Siempre tuve como respuesta que no la iba a detener, porque Laudelina dice dónde estaba la zapatilla”.

En esa declaración, Maciel hace referencial al fiscal provincial Juan Carlos Castillo, el primero que tuvo el caso y coincide con lo que creen los investigadores del fuero federal: que la tía del nene plantó el botín.