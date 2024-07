Pilar Smith confirmó que se separó de su novio tras cinco años de relación: los motivos

La periodista habló con Ángel de Brito y explicó las razones de su ruptura con Rafael Ruiz Huidobro.

Ángel de Brito anunció este viernes que Pilar Smith se separó de su novio Rafael Ruiz Huidobro después de cinco años de relación. La conductora le confirmó la noticia a su colega y explicó los motivos de esa decisión.

“Fue el desgaste. Estoy muy triste, ya nos separamos”, reveló la periodista a través de un mensaje de WhatsApp.

El presentador hizo un enigmático al aire de LAM (América) y describió: “Ella es la famosa, a su novio lo vimos en las redes y en eventos con ella. Es profesional de otro rubro, no es del medio. Eran pareja, no se casaron. Una pareja establecida, bien, sin escándalos. Estuvieron cinco años. No es actriz ni modelo, no la conocemos por influencer, es conductora, periodista y productora. Tiene hijos pero no con este caballero. No es Juana Repetto”.

“No hay terceros en discordia, terminaron en paz. Es rubia hecha, no de origen. Es popular, si digo el nombre o el apellido la sacan. Está trabajando actualmente, mucho, a la tarde. Tuvo miles de escándalos, pero no que tuvieran que ver con su vida. Salió con famosos, pero no se sabe. Hay un novio famoso que sí se sabe, que salió con casi todas”, aportó Ángel.

Además, añadió: “Es conductora, panelista también. Es todo. Es bilingüe también. Tiene mucha presencia televisiva, la tenemos frente a los ojos y no se están dando cuenta”.

El periodista Leo Arias, compañera de ella en Gossip (NET TV), le dijo a de Brito: “Dicen que ella tiene nuevo chongo y que fue a ver a su ex Martín Bossi hace unos días”.