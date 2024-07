Murió Alicia Petti, periodista de espectáculos y referente de la radio, a los 81 años

Aptra comunicó la triste noticia de quien supo brillar en Radio Nacional, Rivadavia y Mitre.

Es un momento de gran tristeza para el mundo de la radiofonía como del periodismo tras conocerse la muerte de Alicia Petti, referente del periodismo de espectáculos, quien falleció a los 81 años, luego de una extensa y prolífica carrera. Luis Ventura, como presidente de Aptra, confirmó el conductor Julio Lagos, con quien ella trabajaba en su ciclo radial, la despidió y contó cómo fueron sus últimas horas.

Periodista de raza, trabajó en Radio Mitre, Radio Nacional, Rivadavia, entre muchas otras emisoras, además de formar parte de diarios como La Razón y La Nación. Entre sus logros profesionales se cuentan el de haber sido vicepresidenta de la Asociación de Cronistas del Espectáculo, quien comunicó su deceso.

“Con profundo pesar comunicamos a los socios el fallecimiento de la querida Alicia Petti, el sábado 27 de julio, a los 81 años. Proveniente del periodismo gráfico, Alicia fue una de las insustituibles periodistas del espectáculo especializada en radio, con una extensa trayectoria en la que integró distintos equipos de trabajo”, afirmó la entidad desde un comunicado.

“Durante más de diez años llevó su columna ‘Radiografías’ del Diario La Nación. Es autora del libro ‘Un siglo de radio, cien años de voces’ para Argentores, entre otros reconocimientos”, detallaron.

“En 2015 ganó el premio ETER a la mejor columnista de cultura-espectáculos. En la actualidad integraba el staff del programa radial Finjamos demencia, de AM1110, como columnista de espectáculos. La Comisión Directiva eleva una oración a su memoria”, concluyeron. Las redes sociales se llenaron de palabras de amor y de despedida.

La noticia se conoció un rato antes de que comenzara La radio sos vos, el programa que conduce Julio Lagos por Rivadavia y del que Alicia formaba parte. “Estamos devastados por la noticia. Estoy en la radio, habitualmente todos los sábados a esta hora empiezan a llegar los compañeros y siempre la veíamos entrar por el pasillo con su sonrisa y vitalidad… estamos muy tristes”, le dijo a Teleshow el reconocido locutor. “La vamos a recordar al aire. Esto es muy reciente y nos toca profundamente”, lamentó.

“Yo en lo particular le debo mucho a Alicia, porque cuando ella escribía su clásica columna en el diario La Nación fue muy, muy generosa conmigo. Habíamos trabajado juntos hace muchos años, en Radio Argentina, allá por los ‘90, y ahora había accedido a estar con nosotros Rivadavia”, evocó Lagos, y contó cómo fue esta experiencia.

“Todos la estimábamos, la queríamos, la cuidábamos. Hoy es un día de una gran tristeza para todos nosotros. Todo esto te lo estoy diciendo antes de salir al aire. Dentro de un rato tendremos que afrontar este compromiso de ofrecerle al público con toda responsabilidad el espectáculo de radio de todas las semanas. Pero de ninguna manera vamos a poder disfrazarnos, ni ocultar este profundo sentimiento de tristeza a medida que van llegando los compañeros. Esto se ha transformado realmente en un en un triste episodio, como si estuviéramos velando a la compañera”, graficó emocionado.

El conductor también contó que la muerte de la periodista fue repentina y que hasta último momento estuvo abocada a su gran pasión. “El sábado pasado estuvo acá con nosotros. Ayer hablábamos con ella por teléfono, preparando algunas cosas para hoy, por eso nos cayó tan de golpe porque no había estaba internada”, contó.

“Había tenido una gripe hace 15 días. Su hermana estuvo con ella hasta la noche. Alicia vivía sola ahí cerca del Alto Palermo. Hoy la hermana me contaba que había preparado su cuadernito con los temas para hoy, para dentro de un rato. Ellas se hablaban permanentemente”, aseguró.

“Hoy a la mañana la llamó por teléfono y no contestaba. La volvió a llamar y no contestaba el teléfono. Se inquietó la hermana. Y entonces la hija de la hermana, o sea, la sobrina de Alicia fue hasta el departamento y con una vecina abrieron la puerta y la encontraron en la cama, dentro de la cama”, detalló.

“Como que estaba durmiendo y había muerto en algún momento de la madrugada. Es decir, de algún modo lo que atempera la tristeza es que tuvo lo que se llama una ‘muerte dulce’. ¿No? No estaba internada. No fue un accidente, no tenía una enfermedad. Se fue durmiendo, pero ella salió al aire. Estuvo acá, en donde yo estoy ahora. En este estudio el sábado pasado. Así que el impacto es muy grande”, afirmó, pocos minutos antes de salir al aire.