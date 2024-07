Elecciones en Venezuela: sin resultados oficiales, el chavismo se muestra ganador y la oposición denuncia “aprietes” e irregularidades

La oposición se siente ganadora y le responde al oficialismo, se muestra confiado en el triunfo. Miles de venezolanos se volcaron a los centros de votación antes de que abrieran, como había pedido la opositora María Corina Machado.

Los venezolanos votaron este domingo en una elección presidencial que podría marcar el mayor cambio político en el país del último cuarto de siglo o extender por seis años más un gobierno autoproclamado como socialista. Tras el cierre de las mesas de votación, se esperan los primeros resultados en dos horas, aunque en la última elección presidencial recién se conocieron en la madrugada.

Cuando todavía el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no brindó resultados oficiales, pasadas las 21.30, Delsa Solórzano, ex diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, habló en representación de la opositora Plataforma Unidad Democrática (PUD) dio una conferencia de prensa después de que el chavismo dio a entender que ganó la elección. "Quiero reiterarle a nuestros testigos de mesas que no se retiren de la mesa de votación hasta que no tengan las actas en la mano, es un derecho legal", pidió Solórzano.

"Queremos denunciar varias cosas fundamentales. Lo que pasó es no es otra cosa que el espejo de una campaña electoral maravillosa acompañada por millones de personas que saben lo que pasó", afirmó la vocera opositora y recordó dos elecciones ganadas por la oposición que el chavismo tardó en reconocer.

"La Venezuela que estamos viendo en cada rincón del país sabe lo que ocurrió. Hemos ido reiteradamente al CNE y se nos impide el acceso y un funcionario me dijo que era mejor que me retirara por mi seguridad. No se ha permitido el acceso de los testigos a la CNE. Hay una gran cantidad de centros de votación en los que están obligando a nuestros testigos a retirarse. EL CNE a través de sus operadores se está negando a transmitir el acta con los votos", denunció Delsa Solórzano y sostiene que se paralizó el recuento.

"Con las actas que tenemos, que son numerosas, podemos saber lo que está pasando en el país", dijo sonrió y fue aplaudida.

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado pidió a los testigos electorales asegurar el acta de votación de los comicios presidenciales. "A todos los testigos: tienen derecho a llevarse el acta. El acta es la prueba, asegúrate de tenerla y seguir el protocolo del Comando", dijo a través de red social X Machado, quien respalda la candidatura de Edmundo González Urrutia, abanderado de la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

"Es un momento en el cual queremos pedir a todos los venezolanos que se queden en sus centros de votación, que estén ahí cívicamente, en vigilia. Hemos luchado mucho por este día y estos son los minutos cruciales", señaló Corina Machado.

El presidente Nicolás Maduro, de 61 años, busca la reelección para un tercer mandato y así extender el proyecto político que heredó del fallecido mandatario Hugo Chávez a más de 25 años. Edmundo González, el candidato opositor de 74 años apadrinado por líder María Corina Machado, pretende arrebatarle el poder que ha mantenido por 11 años, en unas elecciones en las que analistas y observadores ven que la oposición tiene opciones de ganar.

Según el último reporte del comando de campaña del candidato de la oposición mayoritaria, para Edmundo González Urrutia, cuando faltaban dos horas para el cierre de mesas se había registrado una participación del 54,8 %, en un censo de casi 21,4 millones de electores.

Hubo, además, otros ocho aspirantes a presidente de Venezuela con un apoyo popular inicial minoritario. Desde temprano hubo una alta participación y ahora se esperan que en estas dos horas el Consejo Nacional Electoral (CNE) haga los primeros conteos y desde las 20 hora local (21 de Argentina) difundan las primeras informaciones oficiales.

Corina Machado aseguró que solo hubo incidencias en 1.300 mesas de las 30.026 instaladas, pero que fue al comienzo de la jornada electoral. Remarcó que después del mediodía quedaban 12 con mesas con "algunos problemas".