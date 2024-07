Nicolás Maduro habló tras proclamarse ganador de las elecciones en Venezuela: “Triunfó la voz de la paz”

El mandatario venezolano habló minutos después de que el Consejo Nacional Electoral informara que había ganado con el 51,20% de los votos. “El fascismo no pasará en Venezuela”, remarcó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló después de que el Consejo Nacional Electoral informara que había ganado con el 51,20% de los votos. “Triunfó la voz de la paz”, dijo.

Con los cánticos y la euforia de fondo de sus seguidores, el mandatario venezolano dijo que “triunfó la independencia nacional, la dignidad del pueblo de Venezuela. No pudieron con las sanciones, con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela”.

“El fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará, ni hoy ni nunca. No nacimos el día de los cobardes, de los tibios, de los timoratos, nacimos el día que la luz del Libertador parió esta patria. Es el triunfo de las ideas de la igualdad”, enfatizó.

“Comandante Hugo Chávez, este es tu triunfo, ¡qué viva Chávez! La Patria sigue y va a haber paz, estabilidad, respeto a la ley y justicia. En Venezuela hay Constitución, hay instituciones y tenemos un sistema electoral con transparencia. Dieciséis auditorías se le hacen al sistema electoral de Venezuela, ¿en qué país se revisa el sistema electoral? En la República Bolivariana de Venezuela”, dijo.

También pidió respetar la voluntad popular de Venezuela. “Hay que ver qué país del mundo, después de haber sufrido lo que hemos sufrido, se atreve a convocar a elecciones. Y las convocamos. Soy Nicolás Maduro, ¡presidente reelecto de Venezuela!”, exclamó.