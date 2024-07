El desgarrador mensaje de Catherine Fulop tras los resultados de las elecciones en Venezuela

La actriz se mostró devastada en sus historias de Instagram luego de que se conocieran las denuncias de fraude.

Luego de las elecciones en Venezuela en donde Nicolás Maduro fue reelegido presidente en medio de denuncias de fraude, la actriz Catherine Fulop, nacida en ese país, compartió un desgarrador mensaje en sus redes.

“Estoy emocionalmente muy triste. La verdad que uno tiene esperanza porque esperanza es lo último que se pierde, pero es como que yo decía, nos van a dar otro coñazo en el corazón porque teníamos mucha esperanza de poder salir adelante”, aseguró en una historia de Instagram.

Fulop se mostró en contra del gobierno chavista de Nicolás Maduro al que trató de dictador. “Mi gente, nunca hubo en la historia de la política del mundo que una dictadura se la saque con votos. Y bueno, nada. Estoy muy triste”, remarcó.

La actriz explicó que después del casamiento de su hija Oriana Sabatini con Paulo Dybala se enfermó bastante, pero que la situación de este fin de semana la puso mucho peor.

“Quería decirle a mis amigos que me llaman, a mis amigos de conductores de programas que seguramente, por supuesto, quisieran tener mi opinión. Yo últimamente no hablo de política porque, o sea, no estoy hablando de nadie, no hablo del casamiento de mi hija, no hablo de política porque muchos años hablé mucho y yo no soy política. A mí no me sirvió de nada. Todo lo contrario”, explicó.

Sobre el final de sus historias, igualmente, dejó un mensaje de esperanzas para sus compatriotas que piensan igual que ella. “Acá estoy, mi Venezuela, contigo y con toda mi gente. Ojalá se pueda comprobar quién es el verdadero ganador, que esté todo transparente. Que si ganó Maduro, bueno, chévere. Si ganó María Corina, bueno, por favor”, cerró.