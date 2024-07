La confesión de Sabrina Rojas sobre Luciano Castro: “Ninguno de los dos nos soltamos”

La esbelta rubia habló de su relación con el actor y sorprendió a todos.

En medio de una profunda entrevista que Pamela David y sus panelistas de Desayuno Americano le hicieron, Sabrina Rojas dio que hablar con su respuesta cuando le preguntaron por su relación con su ex y padre de sus hijos Esperanza y Fausto, Luciano Castro.

Todo comenzó con la pregunta al hueso de la conductora del ciclo de América: “¿Lo soltaste a Luciano?”, indagó. A lo que la invitada se sinceró en vivo: “Yo creo que es muy difícil de explicar. A mí, te digo la verdad, me chupa un huevo que me digan ‘tóxica’ porque es mucho lo que tengo que explicar para que entiendan. Y no me interesa explicarlo, o por lo menos todo, pero creo que hay un punto en el que ninguno de los dos nos soltamos”.

“Digo, también a veces uno intenta soltar, pero también tenés a la otra persona que se aferra a vos en distintas situaciones porque somos familia. Nosotros nos resolvemos cosas que a él se la podría estar resolviendo una novia, una amiga o un amigo. Sin embargo, acude a mí para que se lo resuelva. Por nuestros hijos porque a mí no me gusta más”.

Por último, ante la pregunta sobre sobre si más adelante podría haber una reconciliación con el actor, Sabrina cerró, sin dudarlo y tajante: “No. Te juro que lo adoro, pobre mi alma, pero es todo lo que no quiero como hombre en mi vida. Por su carácter y su personalidad. Ya lo viví 12 años y ya está. Traté de mejorarlo lo mejor posible y ya está. Tal vez, su personalidad re va con otra persona”.