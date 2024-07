Elecciones en Venezuela: Alberto Fernández aseguró que hay una persecución contra Maduro

Si bien el ex jefe de Estado argentino planteó como un error que líder venezolano se haya proclamado ganador de las elecciones sin publicar las actas del escrutinio, lo atribuyó un acto de buena fe.

El ex presidente argentino Alberto Fernández aseguró que existe una persecución contra Venezuela en medio de la presión internacional para que se garantice un recuento de votos transparente de las elecciones presidenciales realizadas el domingo pasado en el país caribeño.

“Hay una parte de esa percepción de persecución que tiene el gobierno de Venezuela que es verdad, es verdad”, introdujo el ex jefe de Estado en diálogo con el periodista Jorge Fontevecchia en radio Perfil. Y desarrolló: “Yo miro mucha televisión internacional para ver las noticias del mundo y durante las dos semanas previas daban por derrotado a Nicolás Maduro y decían que si ganaba era por fraude, entonces yo entiendo que eso haya calado en el ánimo y en el sentimiento de Maduro y del gobierno”.

Si bien el ex mandatario planteó como un error que Maduro se haya proclamado ganador de las elecciones sin publicar las actas del escrutinio, lo atribuyó un acto de buena fe.

“Lo que yo no entiendo es por qué no muestra las actas de su triunfo, por qué no las hace públicas, por qué cuando todos estamos pidiendo que muestre las actas, se hace proclamar en 24 horas presidente de Venezuela sin dar todavía respuestas. Ahora dicen que van a publicar las actas y va a haber una nueva discusión sobre si esas actas son reales o fueron adulteradas. Yo creo que cometió un error el gobierno de Venezuela, sinceramente, y quiero creer que de buena fe, porque si en verdad las cosas son como dice la oposición, entonces uno debe ser muy crítico”, planteó.

Asimismo, el dirigente argentino también cuestionó la posición de los gobierno de la región que desconocen a Maduro como ganador de las elecciones. “La derecha se ha globalizado y funciona como una suerte de cártel político. La usina de la derecha advirtió que si el gobierno venezolano ganaba iba a ser porque hizo fraude, y eso lo sensibilizó mucho”, dijo.

En ese contexto, Fernández cuestionó la postura asumida por el gobierno de Javier Milei y explicó que en caso de estar en el poder él hubiera asumido una postura similar a la de los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, quienes hasta el momento han evitado condenar el fraude perpetrado el domingo.

“Uno no escuchó decir a Lacalle Pou (presidente de Uruguay) las barrabasadas que escribió el presidente argentino (Javier Milei), yo creo que el problema que tiene Argentina son las horribles política internacional, porque si piensa que el mundo está mirando a la Argentina con simpatía, se equivoca, la mira con asombro, pensando en ‘cómo puede estar pasando y estar diciendo esto en la Argentina‘”, manifestó.

Por otro lado, el ex mandatario argentino explicó sobre su fallida participación en las elecciones venezolanas como veedor, tras el pedido del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, de no hacerse presente en su país. “El gobierno de Venezuela me hizo saber que dudaba de mi imparcialidad porque hice declaraciones donde planteaba que en una democracia el que pierde debe aceptar la derrota y preferí no ir para no entorpecer el proceso”, explicó.

“Cuando me convocó el Consejo Electoral, acepté y pedí ir unos días antes, para poder escuchar todas las voces. Escuchar al opositor y al oficialismo. Bueno, todo eso se frustró, como todo el mundo ya sabe, y como vi que no iba a poder ejercer mi acción de deber como correspondía, preferí quedarme en Buenos Aires y esperar que todo transcurriera como esperábamos”, reveló Fernández.

Pero aclaró: “Yo creía que íbamos a una elección sin inconvenientes, en el cierre de comicios empezaron a pasar cosas que llaman la atención. Venezuela tiene uno de los sistemas más rígidos y transparentes del mundo, pero se demoraron los resultados y sólo está el conteo global y no se mostraron las actas. ”.