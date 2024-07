El presidente del Congreso de Venezuela pidió cárcel para los líderes de la oposición

Jorge Rodríguez aseguró que “al fascismo no se le dan beneficios procesales” y enfatizó que los líderes de la oposición deberían ir presos por incentivar las movilizaciones. “Se les debe aplicar todo el rigor de las leyes de la República”, añadió.

Jorge Rodríguez, una de las figuras más impórtantes del chavismo y actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, pidió cárcel para María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en una sesión del congreso este martes.

"Con el fascimo, no se pueden tener contemplaciones. Con el fascismo, no se dialoga; al fascismo, no se le dan beneficios procesales; al fascismo, no se le perdona. Al fascismo, cuando se le perdonó, casi acaba con el planeta", declaró Rodríguez, refiriéndose al nazismo.

"Tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando no solamente con los malandros, drogadictos, que les dan 40 dólares para que aterroricen a una mujer o baleen a un joven, no. Tienen que ir presos sus jefes, los que los ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefes, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa; me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Él sabía de estos planes, igual que ella, igual que todo ese supuesto comando, que no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela", manifestó.