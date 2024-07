Inicia el juicio por la muerte de Virginia Romano Siriani: dos médicos están acusados por mala praxis

En diálogo con Noticiero 7, la madre de la víctima hizo un llamado a la conciencia pública: "A Virginia el juicio no me la va a devolver, pero lo que espero es que estas cosas se denuncien, porque existen", expresó.

Comenzó el esperado juicio contra dos médicos acusados de homicidio culposo por responsabilidad profesional, relacionado con la muerte de Virginia Romano Siriani, quien falleció tras someterse a dos cirugías en 2014. La audiencia marca un momento crucial en un proceso judicial que ha estado en curso durante una década, y se espera que establezca precedentes importantes.

En diálogo con Noticiero 7 el Dr. Martín Adle, representante de la querella, comentó: "Estamos iniciando el juicio, se han hecho fechas para las declaraciones testimoniales y se ha producido una nulidad interpuesta por la defensa técnica de los procesados, la cual acaba de resolver el tribunal, no haciendo lugar a los planteos de nulidad".

La madre de la víctima, Alicia Siriani, expresó la carga emocional y el largo proceso que ha enfrentado: "El 25 de junio se han cumplido 10 años del fallecimiento de Virgi por una mala praxis médica".

Sobre el final, Alicia Siriani también hizo un llamado a la conciencia pública y a la justicia: “ A Virginia el juicio no me la va a devolver, pero lo que espero es que estas cosas se denuncien, porque existen. Muchas veces hay temor de denunciar y espero que se haga justicia por ella y por todas las Virginias que vienen detrás. Era una niña joven, sana, y esto no puede quedar así. Más allá de la pena que surja, quiero también la concientización para que deje de pasar”, cerró.