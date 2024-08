Las vacaciones de Barby Franco y Fernando Burlando con su hija Sarah en Disney: “Un mundo ideal”

La mediática y el abogado viajaron hacia el famoso parque temático ubicado en Estados Unidos para diversión de la pequeña de un año y medio.

En medio de supuestas versiones de crisis, Barby Franco y Fernando Burlando decidieron hacer oídos sordos y armar las valijas. ¿El destino? La ciudad estadounidense de Orlando, donde están los famosos parques temáticos de Disney, con la idea de que se divierta allí Sarah, la pequeña hija de la pareja.

Es habitual en Franco mostrar cada paso que da en sus redes sociales. Y este viaje no es la excepción, con lo cual compartió con sus miles de seguidores distintos momentos en los que la familia que consolidó con el abogado se divirtió bajo el calor del verano estadounidense y entre las figuras reconocidas de Mickey y Minnie.

El letrado no se despegó un segundo de su pequeña hija y compartió varias caminatas junto a ella, mientras Barby registraba cada momento con su teléfono. Pero la postal de la jornada quedó para el feed de Franco, en la cual los tres se fotografiaron delante del icónico castillo que corona al parque temático. Los tres sonrientes y con los brazos en alto posaron para la imagen, la cual definieron como “Un mundo ideal”, tal como se lee en el epígrafe de la publicación.

Recientemente, en una entrevista, Franco contó que brindarle a su hija lo que ella misma no tuvo de niña es como regalarse esos momentos que le fueron negados en su infancia, marcada por la violencia de género. “Con mi hija, vivo la infancia que no tuve. Su habitación es prácticamente para mí. Le puse el castillito que no tuve, las muñecas que no tuve, los juguetes que no tuve, el monopatín que no tuve. A veces siento que vuelvo a ser una niña. Mi hija no tiene edad para jugar con un monopatín y lo uso yo”, confesó Barby.

A su vez, reconoció el contraste entre su pasado marcado por dificultades y el presente de su hija: “Hoy en día la veo a ella y pienso todo lo que atravesé y fue durísimo. Veo a mi hija con las comidas, y disfruta tanto, yo no puedo privarla de nada. Come carne, pollo, fideos, y disfruto mucho viéndola comer”.