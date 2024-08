Los gobernadores de JXC le reclamaron a Francos un sistema de “compensación” de las deudas y pidieron reactivar obras públicas

Nueve de los 10 mandatarios de PRO y la UCR estuvieron en la Casa Rosada con el Jefe de Gabinete con exigencias concretas para sus distritos, incluidas las cajas jubilatorias.

En el primer encuentro conjunto con el Gobierno después de la aprobación de la polémica la ley Bases y el paquete fiscal, los mandatarios de PRO y la UCR le plantearon al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, esta mañana en una larga reunión en la Casa Rosada, modos para “compensar” las deudas de la Nación con las provincias y la transferencia de las cajas a los distritos. Además, exigieron que se arme un plan concreto para reactivar la obra pública, y una mayor celeridad y compromiso para responder a planteos puntuales.

Nueve de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio estuvieron durante dos horas esta mañana en la Casa Rosada, a donde llegaron puntuales, a las 11, sin hacer declaraciones a los periodistas acreditados. A la salida también se mostraron muy reacios a hablar, quizá para evitar generar roces con la versión de Guillermo Francos sobre lo conversado. Algunos deslizaron que “no tenían nada para decir” debido a que habían encontrado el cónclave infructuoso. “Nos dicen a todo que tenemos razón, pero no dan respuestas concretas”, dijo un gobernador.

El encuentro se realizó en buenos términos, y se basó en buena parte en una discusión para resolver las deudas de la Nación con varias provincias, a modo de “moneda de cambio” después del apoyo que le otorgaron para aprobar la la ley Bases. La histórica deuda de las cajas jubilatorias, un reclamo que sumaron a la mesa de discusión hace meses, fue un eje central del temario. Después de mostrarles a los libertarios que su intención no era trabar la gestión del Gobierno y le dieran respaldo en el Congreso, los líderes radicales y amarillos esperan que los traten “mejor” que a sus pares del kirchnerismo, como Axel Kicillof, que se pararon en la vereda opuesta y votaron negativamente todas las iniciativas del oficialismo.

Uno de los mandatarios contó que se trataron “datos y cifras concretas” y que no se habló de política. En especial, plantearon inquietudes por resolver el tema de las cajas que no se transfirieron a los distritos, y las deudas mutuas. “Una propuesta es compensar unas con otras. Sería una solución de costo fiscal cero”, dijo. No obstante, otros hicieron planteos de tipo “político institucional”. En resumen, solicitaron que se agilicen también los mecanismos de resolución de asuntos puntuales y la interlocución. A grandes rasgos hubo señales de aceptación de parte de Francos, pero ninguna respuesta concreta, dijeron.

Además, desde el interior del país pidieron obras, plazos, y redeterminación de precios. “Muchas de las obras tienen deudas con la Nación, que las empresas no quieren empezar por ese motivo”, describieron el problema a la salida del encuentro.

En la sede del Gobierno estuvieron nueve de los 10 representantes del interior: Jorge Macri (CABA); Leandro Zdero (Chaco); Ignacio “Nacho” Torres (Chubut); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis); y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Faltó Gustavo Valdés, de Corrientes, que no pudo asistir por motivos de agenda. También asistieron, el vicejefe de Gabinete del Interior Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.