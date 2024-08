Elecciones en Venezuela: el Gobierno Nacional dio marcha atrás y no reconoce el triunfo de Edmundo González

En un principio, la medida había sido confirmada por la canciller Diana Mondino y avalada por el presidente Javier Milei. En el insólito giro oficial intervino Santigo Caputo.

El Gobierno nacional quedó envuelto en contradicciones por las elecciones en Venezuela y no reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como ganador a pesar de que la canciller, Diana Mondino, lo confirmó como “legítimo ganador”. El mensaje de la funcionaria fue reposteado de inmediato por el presidente Javier Milei, pero dos horas después la Cancillería comunicó que se siguen los acontecimientos en el país bolivariano “a fin de pronunciarse en forma definitiva”.

Pocos minutos después de la primera publicación, que se dio a las 10.54, la propia Mondino, ante el impacto de su mensaje, llamó a la Casa Rosada para consultar por lo que había posteado y por el revuelo mediático que había provocado. “Llamó para pedir línea de cómo seguir”, argumentaron en Balcarce 50.

Ese llamado, según aseguraron altas fuentes de la Casa Rosada, habría sido a Santiago Caputo, principal asesor del presidente, y quien le habría sugerido a Mondino que no era conveniente en este momento reconocer el triunfo de González Urrutia, pese a que así lo creen internamente. La endeble situación de los seis asilados venezolanos en la embajada argentina en Caracas, desde ayer representada diplomáticamente por Brasil, es aún motivo de preocupación.

Santiago Caputo

“Hay que esperar para sacar a los asilados”, dijeron en la Casa Rosada, donde siguen intentando un salvoconducto para los seis ciudadanos venezolanos que el 20 de marzo pasado entraron en busca de refugio en la sede diplomática argentina en Caracas. Se trata de un grupo de estrechos colaboradores de campaña de la líder opositora, María Corina Machado, que en las últimas horas está en clandestinidad ante el temor por su integridad tras amenazas contra ella y sus aliados. Por ellos se negoció de forma frenética entre el lunes y el miércoles, en vistas a la expulsión del cuerpo diplomático argentino, que este jueves debió dejar el país tras ser expulsado por el régimen de Nicolás Maduro.

“La posición oficial es la del comunicado de Cancillería”, insistieron voceros oficiales después del ida y vuelta desde la Casa Rosada y el Palacio San Martín que volvieron a dejar en una situación incómoda a Mondino. Desde ambos lugares buscaro relativizar lo sucedido. “Fue un error, no fue coordinado”, describieron en la sede de Gobierno sobre el mensaje de Mondino. Agregaron que la titular de la cartera de Relaciones Exteriores, que ya suma varias críticas en su haber desde las filas oficialistas, “cometió un error anticipando algo que no era oficial”. En tren de no exhibir contradicciones, las fuentes de la sede central dijeron: “No se le puede achacar a la canciller que se le haya escapado un tweet con el pensamiento del Gobierno”.

Lo curioso es que Milei también reposteó el mensaje de Mondino, de inmediato. El presidente retuiteó el mensaje 10.54, a la misma hora que se hizo la publicación. “Él si lo vio de parte de una de sus funcionarias pudo entender que estaba ok y no saber que no era el momento adecuado”, deslizó uno de los consultados. “Puede que lo haya recompartido porque era de una funcionaria suya, pero sin leer en detalle”, completó uno de sus hombres de mayor confianza sobre el aval del Presidente al mensaje de Mondino.

“Aún no es oficial”, dijeron muy cerca del Presidente sobre la posición de Mondino ante las consultas por el tema.