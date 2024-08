Ejecutan obras de enripiado y anuncian la creación de un museo en Estación Simbolar

El jefe comunal destacó que se trata de obra que fueron acordadas con el gobierno provincial, las que beneficiarán a gran cantida de vecinos de las zonas aledañas.

La Comisión Municipal inició a los trabajos de enripiado de las principales arterias del barrio ubicado en terrenos del ex ferrocarril General Manuel Belgrano, obra que fue mencionada por el jefe comunal Omar Alderete en una reunión que mantuvo con los vecinos del sector, a quienes también anunció la decisión de llevar adelante con el apoyo del Gobierno de la provincia la restauración de la vieja estación para transformarla en un museo que contará la historia de esta localidad del departamento Banda.

Durante el encuentro con los vecinos, Alderete resaltó el constante crecimiento de este sector barrial y el enripiado que se hará en el corredor principal que tiene un recorrido por lo que fue el tendido de las vías y cinco salidas o accesos que los comunicará con la ruta provincial N° 11 y con el trazado urbano de la localidad.

El comisionado informó además que “en reunión con el gobernador Gerardo Zamora presentó el proyecto en cuestión, el cual fue inmediatamente aprobado y autorizada su ejecución”.

Al referirse al enripiado, dijo: “Esta obra iniciada no sería posible sin la ayuda de nuestro gobernador Dr. Gerardo Zamora y el acompañamiento de nuestro senador nacional José Emilio Neder, quienes siempre están respaldando y acompañando esta gestión de gobierno, siempre pensando en las obras que la comunidad necesita, como lo es el enripiado de estas calles beneficiando, no solo a los vecinos que les dará mayor comodidad y seguridad al tránsito vehicular y peatonal, a su vez servirá también para evacuar las aguas de las precipitaciones pluviales que quedan estancadas en la zona baja de los terrenos del ex ferrocarril”.

En este punto, destacó la integración de este sector al ejido urbano, “rompiendo las barreras arquitectónicas que eran las vías y su amplio terreno, dando inicio de manera conjunta a la obra de restauración de la vieja estación, buscando conservar su diseño, para transformarla en un museo que contará la historia de Estación Simbolar, sus primeros pobladores, sus actividades y todo lo inherente a la cultura y desarrollo de la localidad, las cuales serán inauguradas para el cumpleaños del pueblo, en un acto oficial que contará con autoridades provinciales”.