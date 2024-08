La reacción de Laurita Fernández tras conocer que Fede Hoppe será papá con Maca Rinaldi

La actriz opinó de la paternidad de su expareja, quien espera a su primera beba junto a su novia.

A poco de que Macarena Rinaldi compartiera la feliz noticia que espera a su primera hija junto a Fede Hoppe, Laurita Fernández no le esquivó a la consulta sobre la futura paternidad de su exnovio y fue contundente con sus declaraciones.

Indagada por Ángel de Brito para su canal de streaming Bondi Live (y que transmitieron en LAM) sobre si saludó A Hoppe por su paternidad, Laurita respondió: “Hemos hablado por otra cosa, previo a que se sepa, y me lo contó”.

“Estaba súper contento. Me parece que es una pareja consolidada, para mí ya era algo que iba a venir. La casa (convivencia), la pareja… no me sorprendió”, agregó. Y cerró, con una sonrisa plasmada en su rostro y con buena onda: “Me puso muy feliz porque sé que siempre había deseado una familia”.