El insólito método que habría utilizado Marina Calabró para volver con Rolando Barbano

Los periodistas sellarían su reconciliación con un viaje a Londres y una estadía en un hotel cinco estrellas; este viernes, Pampito hizo un insólito análisis que no tardó en viralizarse.

Cuando todos creíamos que la historia de amor entre Marina Calabró y Rolando Barbano se había terminado luego del desplante que él le hizo en medio de los Martín Fierro de Radio, un nuevo capítulo sorprendió a todos. Es que los periodistas decidieron sellar su reconciliación con un viaje a Londres, el cual llevarán a cabo el mes que viene; sin embargo, la atención giró en torno a la hipótesis que lanzó Pampito.

En la tarde de este viernes, el panelista sorprendió con un video a través de la cuenta de Instagram de Ciudad Magazine, en la que sostuvo que la periodista de espectáculo le habría hecho una “brujería” a quien fue su compañero en Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) para reconquistarlo.

“¿Marina Calabró le hizo un amarre a Rolando Barbano?”, comienza diciendo en el clip y sigue: “Esta es la pareja más Chernóbil de la televisión argentina. Van, vienen, se dedican premios. Parecen no ser un amor correspondido. La otra se va de la radio, vuelve. ¿Viajan juntos? No, no viajan juntos. Es la historia perfecta para dedicarle la canción ‘Toxic’ de Britney Spears, pero ahora parece que la pareja está otra vez unida”.

En ese sentido, el periodista de Intrusos (América TV) relató cuál es la información exclusiva que llegó a la redacción. “Aparentemente, Marina Calabró habría ido a ver una bruja para hacerle el famoso amarre a Rolando Barbano. Una bruja de Santa Fe a la que Marina Calabró le pidió desesperada: ‘por favor, traémelo de vuelta a Rolando Barbano y yo a cambio te compro el celular que vos quieras’”, sostuvo.

Asimismo, reveló que a la mujer le llegó el celular, por lo que la politóloga y el periodista especialista en policiales están juntos otra vez.

Horas más tarde, en LAM (América TV) se refirieron al supuesto amarre y Ángel de Brito reveló detalles de la bruja en cuestión. “Chicos, apareció la bruja”, dijo y ´las angelitas’ saltaron sorprendidas. “Otra periodista le presentó la bruja a Marina, muy conocida. Entonces, de ahí, Pampito sacó la información y hay foto de Marina con la bruja”, aseguró el conductor.

Y siguió leyendo el mensaje que recibió: “‘No me nombres’, me dice mi fuente. Es esta. La periodista tal se la presentó a Marina. Es más, la bruja vino de Santa Fe para acá. Se hospedó en el hotel Cristóforo Colombo”. Luego de escuchar la información, todos en el piso llegaron a la conclusión de que Marcela Tauro sería quien le recomendó la bruja a su colega.