Hospitalizaron al presunto femicida de Cecilia Strzyzowski : "César está bajo estrés y deprimido porque no puede ver a su madre"

El principal acusado fue trasladado este viernes por el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) al nosocomio capitalino.

Cerca de las 10, bajo la custodia del grupo táctico del SPP, César Sena, de 20 años, concurrió a una consulta médica con un dermatólogo y un oftalmólogo del hospital Julio C. Perrando.

La autorización considerada "tardía" por parte de la defensora fue otorgada por el Equipo Fiscal Especial (EFE). Es que Gabriela Tomljenovic había hecho el pedido en carácter de urgente durante el receso judicial y la fiscalía de turno denegó el permiso para que el supuesto femicida de su esposa -Cecilia Strzyzowski, de 28 años- sea llevado al nosocomio.

Sorteado el contrapunto entre la defensora y el Ministerio Público, ayer, el hijo del matrimonio de piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña fue extraído del Complejo Penitenciario de Villa Barberán para cumplir con las consultas médicas.

La abogada, señaló que había hecho el pedido durante la feria y que no le dieron permiso, pero recordó que durante una de las visitas a su defendido notó que César había perdido parte del cabello, y está convencida de que se trata de algo nervioso, pero será el dermatólogo quien deberá resolverlo.

"Tiene pérdida de pelo, y eso me llamó la atención, le pregunté qué le había pasado", indicó Tomljenovic. "César Sena está bajo estrés y deprimido, porque no puede ver a la madre, sobre todo. Y él pidió que necesita un psicólogo", precisó, y cuestionó que César no tenga posibilidad de hacer un llamado a su madre.