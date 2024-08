Mascheraro, tras la eliminación: "Si toca perder, prefiero que sea de esta manera"

El entrenador de la Selección Argentina Sub-23 volvió a hablar de la dura derrota contra Francia en cuartos de final de los Juegos Olímpicos.

Javier Mascherano habló el día después de la eliminación de la Selección Argentina contra Francia, en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024, tras perder por 1 a 0.

"Las sensaciones son más o menos las mismas de ayer. Nos penalizaron mucho los primeros 15 minutos de partido, donde sabíamos que ellos, por ser locales y por la gente, nos iban a apretar. Pudieron convertirnos en una pelota parada, pero después el desarrollo fue todo nuestro. Tuvimos varias chances para poder empatar el partido, se vio la identidad del equipo nuestro, de ser protagonistas y tener la pelota. Nos vamos con un dolor grande porque creíamos que el equipo estaba para más", destacó el DT en diálogo con ESPN.

A continuación, agregó: "Creo que hasta nos impusimos físicamente. Inclusive los últimos 10 o 15 minutos cuando se rompió el partido, la realidad es que tuvimos dos o tres situaciones para poder convertir. Si te toca perder, prefiero perder de esta manera".

Luego, consultado sobre los incidentes del final, comentó: "Lamentablemente terminó todo como terminó, después de que Millot vino a hacer gestos sin necesidad. Uno puede entender la rivalidad después de lo que pasó en Qatar, pero nosotros no tenemos nada que ver. Y nuestro comportamiento durante todos los Juegos Olímpicos fue excelente, en ningún momento provocamos nada. Como le dije a los chicos 'hay que tener clase en la victoria, pero también en la derrota'. Pero es difícil contenerse cuando te vienen a provocar".

El entrenador argentino evitó ser categórico a la hora de referirse a su futuro, pero sí planteó la duda sobre su continuidad: "Ahora nos queda volver y pensar un poco. Creo que de las cosas que he aprendido es a reflexionar con el tiempo y no ser impulsivo. A pocas horas de la derrota uno ve todo malo, la desilusión es muy grande. Espero poder ir bajando un poco a tierra con mis hijos y mi mujer, que hace un mes que no los veo".