Francos le respondió a Macri: “No hay ninguna decisión que el Presidente quiera tomar que sea limitada por su entorno”

El jefe de Gabinete replicó al exmandatario y, entre otros conceptos, sostuvo que Javier Milei, de manera particular, “es quien decide cómo integra sus equipos y el gabinete”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a referirse a las declaraciones del expresidente Mauricio Macri en las que responsabilizó al “entorno” de Javier Milei por dificultar la sinergia entre el PRO y la Libertad Avanza. “El Presidente es quien toma las decisiones en el gobierno, no es ningún entorno. Todos conocen su personalidad. No hay ninguna decisión que quiera tomar sea limitada por su entorno”, afirmó.

En este sentido, y a modo de réplica, el funcionario sostuvo que la colaboración del PRO “ha sido muy importante”, e indicó: “Estoy convencido de que el presidente está abierto a escuchar otras propuestas que hay para tenerlas en cuenta, teniendo en claro de que este es el gobierno del presidente Milei, y que él personalmente es el que decide cómo integra sus equipos y su gabinete”.

Si bien en el acto del jueves Macri se refirió de manera negativa “al entorno”, luego en reportajes con dos canales de televisión y uno de Youtube mencionó específicamente al ex jefe de gabinete Nicolás Posse y a Santiago Caputo como los supuestos responsables de no poder avanzar en cuestiones que considera necesarias para el éxito del gobierno: completar los cargos vacíos, conformar un equipo homogéneo y con experiencia en la gestión -sobre todo en la de Cambiemos-, y remover a funcionarios que responden al kirchnerismo.

Francos fue uno de los primeros dirigentes del oficialismo a responder a este pedido. Ayer, en declaraciones periodísticas, defendió al “grupo de dirigentes más cercano” de Milei, a quienes se les exige “trabajo y resultados” y agregó: “Desde otros sectores políticos a veces se pretende ocupar determinadas posiciones y al presidente o quienes trabajan con él le parece que no. Tildar eso de ‘entorno’ es una visión particular que tiene Macri que yo no comparto”.

El propio Macri aseguró -en los mencionados reportajes- que el contenido de su discurso ya se lo había adelantado a Milei a principios de la semana, cuando se reunieron a solas en la quinta presidencial de Olivos. Allí, según supo Infobae, discutieron diversos temas como el fraude electoral en Venezuela y la situación económica en Argentina.

A su vez, hoy, en diálogo con radio Mitre, volvió a plantear su disposición a “mejorar la calidad” de la gestión libertaria y rechazó las críticas libertarias a sus últimas declaraciones. “Lamento que se haya interpretado así. Nuestra única intención es ayudar, no estamos disputando poder ni cargos”, sostuvo.

“Todos queremos que al Presidente le vaya bien”, aseguró esta mañana. Y amplio: “Lo que decimos es que hay que mejorar la calidad de la gestión, en segundas y terceras líneas que todavía están en manos del kirchnerismo”.

En otro pasaje del reportaje, Macri señaló que en los primeros meses de la gestión Milei tuvo varias charlas con el influyente asesor Santiago Caputo. “Se planificaron varias cosas y ninguna se cumplió, eso es lo que hablé con el Presidente el viernes pasado”, indicó.