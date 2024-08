Cinthia Fernández contó la insólita excusa que pone Matías Defederico para no ver a sus hijas

La panelista les contó a sus seguidores que a pesar de haber llegado a un acuerdo, el ex futbolista no lo cumple.

En medio de los polémicos cruces entre Roberto Castillo y su expareja Daniela Vera Fontana, Cinthia Fernández retomó con sus seguidores la popular dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Ante la posibilidad de realizar cualquier consulta sobre su situación personal, un seguidor quiso saber cómo avanzaba su relación con su ex, Matías Defederico, luego de llegar a varios acuerdos legales.

Ante la consulta de un usuario, interesado por saber si el ex futbolista frecuenta a sus hijas, la panelista expuso su versión sobre el tema, en un tono más comedido del habitual: “Casi nunca, no tiene registro hace como un año y no soluciona el tema y por eso dice que no puede esperar que alguien lo lleve y lo traiga, así que dependemos de eso”.

Hay que recordar que hace varias semanas, Cinthia firmó varios acuerdos judiciales con su ex pareja por el bien de las nenas que comparten, Charis, Bella y Francesca. Entre las cláusulas, se precisó que ninguna de las partes podría emitir opiniones ofensivas de forma pública, a fin de evitar fuertes multas en tribunales.

En cuanto a la vida familiar de Cinthia, las redes sociales se convirtieron desde hace varios años en ventanas para mostrar cómo lleva adelante distintos proyectos para criar a las nenas sin ayuda del padre. La mediática no solo se encarga de su educación, vivienda, alimentación y ropa; sino de distintas actividades extraescolares y otros eventos sociales como cumpleaños, paseos, viajes y temas similares.