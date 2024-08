“Petróleo sangriento” será proyectada en el Cine Club Universitario “La Séptima Obsesión” de la U.C.S.E.

La proyección dará inicio el lunes 5 de agosto a las 18:30 horas en la Sala “C” del Instituto de Informática de la Universidad Católica de Santiago del Estero.

“Petróleo sangriento” (There Will Be Blood), película estrenada en 2007, del director norteamericano Paul Thomas Anderson y protagonizada por Daniel Day Lewis y Paul Dano, será la dará comienzo a Tercer Ciclo de filmes titulado “Dos Películas Dos directores, Anderson y Lantimos”. En éste, la selección surge de la exploración de dos de los directores más influyentes de la cinematografía moderna: Paul Thomas Anderson y Yorgos Lantimos. Éstos serán estudiados y se abordarán sus filmografías con dos piezas audiovisuales de cada uno de ellos. Con “Petróleo sangriento” se analizará la manera de hacer cine de Anderson, sus particularidades como director y sus influencias en otros realizadores audiovisuales de la actualidad.

La proyección dará inicio el lunes 5 de agosto a las 18:30 horas en la Sala “C” del Instituto de Informática de la Universidad Católica de Santiago del Estero.

El Cine Club Universitario “La Séptima Obsesión” está conformado por el Profesor Lic. Pablo Argañarás y Alumnos de 3° Año de la Tecnicatura en Producción Audiovisual, Licenciatura en Comunicación Social de la UCSE. El Lic. Argañarás, junto a la Coordinadora de la Carrera, Lic. Jésica Escalada, darán inicio con una breve charla y a continuación se observará la película para su posterior debate sobre la misma con los presentes. Se recuerda que la entrada es libre y gratuita y se invita a los alumnos y profesores de todas las carreras de la Casa de Altos Estudios como así también al público en general.