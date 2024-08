Keenan, jugador de Los Leones, reveló cómo inicó su historia de amor con el político de Países Bajos

El deportista argentino está en pareja con Rob Jetten, exvicepresidente del país europeo. "Es bastante gracioso, no tenía idea quién era", reveló entre risas.

En estos Juegos Olímpicos París 2024 se dieron a conocer muchas historias que generaron una revolución entre los fanáticos. Una de las más llamativas y que más repercusión tuvo fue la historia de amor de Nicolás Keenan, jugador de los Leones, con Rob Jetten, político de Países Bajos. En la previa del encuentro ante Alemania, el atleta argentino reveló detalles sobre cómo comenzó su relación.

El deportista contó que su pareja lo acompaña en los Juegos Olímpicos y que es un gran apoyo en estos momentos. Lo cierto es que la exposición de ambos fue un tema que le agregó un condimento importante a su relación. “Es un político conocido en Holanda, a nivel europeo también. Le causa gracia, él era deportista también, corría 400 metros cuando era joven atleta, así que le encanta todo este circo de los Juegos Olímpicos”, aseguró.

En charla con la periodista Sofía Martínez para la TV Pública, Keenan contó cómo se conocieron y sorprendió a todos los fanáticos: “Es bastante gracioso, él por tema de seguridad lo tuvieron en una casa segura que estaba en mi barrio, nos cruzamos en el supermercado y fue un poco de amor moderno: me tiró un like, se lo devolví, reacción, reacción, amor moderno, ja”. Y agregó: “No tenía ni idea, la primera vez cuando me empezó a hablar, le pregunté a un compañero mío quién era. Ahí empezamos a hablar y a conocerlo un poquito más”.

Actualmente, Jetten dejó de pertenecer al gobierno de Países Bajos, donde fue viceprimer ministro, lo que Keenan tradujo en un vicepresidente para los gobiernos como la Argentina.

Más allá de la exposición y la importancia de sus trabajos como político y deportista de alto rendimiento, el jugador de los Leones afirmó que tienen una relación de apoyo y sostén mutuo que los ayuda: “Mucho soporte emocional para los dos lados, me di cuenta que su trabajo tiene mucha presión es como si fuese un deportista de alto rendimiento y ahí conectamos los dos. Nos acompañamos muchísimo”. Además, dio a conocer una historia privada donde su pareja tuvo un rol fundamental para él: “Le agradezco mucho porque el último tiempo antes de los Juegos sufrí una lesión que casi me deja afuera y él estuvo siempre ahí, bancando los trapos como tiene que ser”.

Tras la difusión de su historia, Nicolás Keenan aprovechó para dar un emotivo mensaje para todos sus fanáticos, deportistas y demás que se identifican con su vida: “Yo quiero enviar un mensaje a la gente. A mí me han llegado a decir que nunca llegaría a estar acá por ser quién soy. Que nadie nunca les diga que por ser quien somos, por amar a quien quieran amar no puedan llegar a un Juego Olímpico. Seré uno de los primeros, pero definitivamente no uno de los últimos”.