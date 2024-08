Camila Deniz contó emocionada cuántos kilos bajó desde su paso por Cuestión de Peso

La participante del reality de salud de eltrece habló con Socios del Espectáculo de su logro y su visita a Juana Viale.

En un ida y vuelta con Socios del Espectaculo, Camila Deniz se mostró emocionada por haber logrado bajar 15 kilos en su paso por Cuestión de Peso e hizo referencia también a su visita a Juana Viale en el almuerzo del domingo.

“Le agradezco a la producción porque gracias a ellos bajé los 15 kilos, nunca pensé en poder bajar eso y encima en tres meses… nada”, expresó la hermana de Thiago Medina, súper feliz.

Sobre el almuerzo en el que estará este domingo, Camilota confesó: “Estoy contenta, nerviosa porque me voy a comer con Juana, nunca me imaginé poder sentarme a comer en esa mesa, siempre quise, no tengo palabras por lo que voy a vivir”.