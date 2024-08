Gonzalo Valenzuela denunció que fue drogado y asaltado por un taxista: “No me acuerdo de nada”

El modelo dio detalles del robo que sufrió a la salida de un restaurante. Según comentó, le robaron más de 400 mil pesos chilenos.

Gonzalo Valenzuela vivió un terrible hecho de inseguridad en Santiago de Chile. El actor había salido a cenar con sus amigos y pidió un taxi para volver a su casa, pero terminó siendo robado.

El modelo aseguró haber sido drogado dentro del restaurante y que el conductor del vehículo se aprovechó de la situación. De acuerdo con su testimonio, el chofer le robó la tarjeta de crédito y le sustrajo 400 mil pesos chilenos.

“A los dos minutos me preguntó por qué estaba llorando y me pasó una botella de agua. Al rato me pasó el aparato para que le pagara el viaje mucho antes de llegar a destino”, dijo el actor en diálogo con el noticiero chileno T13.

Según explicó, el dispositivo rechazó varias veces la clave de seguridad y cuando se la pasó al conductor para que él intentara hacerla funcionar “hizo el cambio de tarjeta”. “Le dije de parar en un cajero y cuando bajé, el auto se fue”, comentó indignado.

“No me acuerdo de nada más hasta que llegué a casa”, cerró el actor. Algunas personas que fueron clientes del lugar dieron a conocer que el restaurante ofrece servicios de traslados privados para estafar a los comensales con un método similar con el que asaltaron a Valenzuela.