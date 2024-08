Nediani participó en el conversatorio del reconocido artista bandeño “Lito” Garay

Esta actividad también contó con la participación de los artistas plásticos Ricardo Touriño y Roberto Eberle, y la profesora Andrea Navarro.

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger E. Nediani participó en la muestra plástica literaria y conversatorio de Ángel Emilio “Lito” Garay, que se realizó el pasado viernes a la noche en las instalaciones del Atelier Cultural de la ciudad de La Banda.

En la ocasión, el intendente Nediani, destacó: “Tuve la oportunidad de participar en esta muestra plástica y literaria de “Lito” Garay, que también fue un conversatorio donde participaron los profesores Roberto Eberlé, Ricardo Touriño y la profesora Andrea Navarro.

“Fue un conversatorio muy enriquecedor, he tenido la posibilidad de preguntar y aprender. Me voy con la satisfacción de saber gracias a lo que han permitido ellos, que el arte no solo hay que entenderlo sino que hay que sentirlo”.

“´Lito´ Garay es uno de los grandes exponentes de la plástica y la escritura que tenemos en La Banda. Entonces fue una noche muy agradable, de amigos, de conocidos, de gente de la cultura de ciudad de La Banda”.

“La obra pública, los servicios públicos, la educación, la salud y la seguridad son políticas de Estado Municipal, y queremos enfatizar también en lo cultural como Política de Estado”, finalizó Nediani.

Por su parte, “Lito” Garay, expresó: “Para mí en especial y para nosotros como Atelier Cultural, es un orgullo y un honor que nos visite el intendente Roger Nediani y que haya participado en el conversatorio”.

“En un conversatorio todos podemos dar una opinión. La gente por ahí cree que el arte, es una cosa cerrada pero lo que queda en claro esta noche es que el arte hay que sentirlo, por eso tenemos que ir educando los sentimientos y las emociones”.

“El público que participó está noche fue muy nutrido y estuvo conformado por artistas y también por gente de varias profesiones donde todos han participado”, finalizó Garay.

Esta actividad también contó con la participación de los artistas plásticos Ricardo Touriño y Roberto Eberle, y la profesora Andrea Navarro, que destacaron varios aspectos de la vida y de las producciones del artista bandeño.