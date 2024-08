Crítica de "Longlegs", la mejor película de terror de 2024 es puro combustible para pesadillas

A ritmo de T. Rex, la escalofriante 'Longlegs' convierte a Nicolas Cage en el villano más necesariamente incómodo del cine de terror contemporáneo.

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

Con las luces ya apagadas, 'Longlegs' comienza jugando con el formato para helarnos la sangre con un prólogo que funciona como un primer hechizo, embrujo planteado por unos cuidados créditos iniciales que nos rodean con una presentación de personajes todavía más aterradora y cruda. Esos tres primeros envites de Osgood ‘Oz’ Perkins, director y guionista del film, inmovilizan a un público ya cautivo ante la maestría de un cineasta que, por fin, ha dado con un relato con el que demostrar el magnéticamente enfermo poder de su imaginería audiovisual.

Maika Monroe, reina absoluta del terror moderno más estético tras protagonizar en 2014 las irresistibles 'It Follows' (D. Robert Mitchell) y 'The Guest' (A. Wingard), reivindica su posición en el trono encarnando a una agente del FBI que deberá resolver el truculento caso de un asesino en serie. Aunque inevitablemente esto nos haga pensar en 'El silencio de los inocentes' (J. Demme, 1991), Perkins no tarda en mostrarse mucho más interesado en unir a Clarice con Buffalo Bill que con Lecter, dejando a los personajes cara a cara con lo desconocido para, haciendo alguna parada en 'Zodiac' (D. Fincher, 1991), terminar convirtiendo su colección de imágenes y sonidos del averno en puro combustible para pesadillas.

Por mucho que sea difícil de entender por qué un producto tan cuidado como 'Longlegs' ha tenido el despiste de enfangarse con algún 'jumpscare' gratuito –y una exposición final que aleja el resultado de la lynchiana experiencia que podría haber sido–, el cine de Perkins (hijo de Anthony) acaba de asegurarse un futuro cargado de acólitos que asistirán a sus estrenos como si de un ritual se tratase, dispuestos a ver hasta dónde puede llegar un cineasta que, a ritmo de T. Rex, ha convertido a Nicolas Cage en el villano más necesariamente incómodo del cine de terror contemporáneo luciendo una caracterización que mezcla la de Eric Stoltz en 'Máscara' (P. Bogdanovich, 1985) con el Tarantino de Joaquín Reyes, ¿cómo no va a ser la película más terrorífica del año?

Para los que necesitan echar una nueva mirada al abismo.