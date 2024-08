Diez estrategias recomendadas por neurólogos para mantener tu cerebro saludable"

Mantener una buena rutina previa a dormir y gastar energía durante el día puede garantizar un mejor sueño y cuidar la salud de tu cerebro.

Con la expansión de la tecnología en nuestra vida diaria, el cerebro está constantemente estimulado y puede ser difícil frenar y relajar para poder lograr un buen descanso por la noche. Además, se están detectando altos niveles de estrés en personas jóvenes, lo que puede ser perjudicial a largo plazo. Los profesionales de la neurología aseguran que un adulto promedio necesita entre 7 a 9 horas de sueño diarias para tener un mínimo descanso reparador, y aseguran que incorporar ciertos hábitos antes de acostarse puede ayudar a relajar la mente y así cuidar el cerebro. Los 10 consejos para cuidar tu cerebro Mantené un horario de sueño constante Los expertos en neurología recomiendan acostarse y levantarse siempre a la misma hora para descansar mejor. Incluso los fines de semana, está comprobado que mantener una rutina de sueño garantiza una reparación mas eficiente del cansancio. Realizá ejercicios de bajo impacto diariamente Hacer actividad física durante el día estimula la mente y la coordinación, combatiendo el deterioro mental y la memoria. Sin embargo, se advierte que realizar ejercicios de alto impacto cerca de la hora de dormir puede generar el efecto opuesto, despabilando la mente. Practicá la meditación Luego de un día de tensiones, puede resultar difícil evitar que la mente no se dispare detrás de pensamientos ansiosos. En este caso pueden ser útiles las técnicas de atención plena y relajación, como la meditación, la respiración profunda o la relajación muscular progresiva, que pueden ser efectivas en caso de crisis de estrés. Limitá el tiempo frente a la pantalla Si bien el tiempo de dispersión en redes sociales puede ser divertido y ayudar a conectar con nuestras amistades, la exposición a la luz azul de las pantallas puede inhibir la producción de melatonina, la hormona que le dice al cerebro que es hora de relajarse y dormir. Lee un libro No hay nada mejor que acostarse con un buen libro y así quedarse dormido. Y la ciencia lo respalda, ya que este hábito puede tener beneficios para el cerebro. Mantené un ambiente cómodo Los neurólogos recomiendan mantener el dormitorio en una temperatura agradable y unos niveles mínimos de luz y ruido. Según los expertos, las temperaturas más frescas y la oscuridad facilitan el proceso de sueño del cerebro y le indican al cuerpo que produzca melatonina. Tené pasatiempos estimulantes para el cerebro Jugar a “la palabra del día”, armar un rompecabezas, aprender un nuevo idioma o tomar una clase en línea, puede mejorar la memoria y la concentración. Salí con amigos y mantené vínculos afectuosos Se demostró a través de varias investigaciones que una mayor participación social y mantenerse conectado con amigos, familiares y la comunidad estimula el cerebro y puede bajar los niveles de estrés. Incorporá snaks saludables Los frutos secos y alimentos ricos en antioxidantes y omega-3 son ideales para consumir antes de dormir, porque no son pesados y acelera la digestión para no irse a dormir con una sensación de pesadez. Cuidá como "alimentás" tu cerebro Los contenidos que uno consume previo a irse a dormir pueden influir de gran manera en la calidad del descanso. Los tipos de programas, películas o videos que se ven a la noche pueden mantener el cerebro alerta, estimulado e incluso estresado.