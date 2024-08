Sturzenegger celebró la reglamentación de la ley Bases: "Acelera la motosierra e implementa un mecanismo anti-ñoquis en el empleo público"

El ministro de Desregulación señaló cuales son los tres objetivos del tramo reglamentado de la ley Bases. Adelantó que en los próximos días se publicarán otros tramos de la norma.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger resaltó la reglamentación de la ley Bases que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. Destacó que la norma busca tres objetivos centrales: “Acelerar la MOTOSIERRA, implementar un mecanismo ANTI-ÑOQUIS en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos ANTI-COIMAS”. En la red social "X" el funcionario explicó los alances de la medida en especial sobre lo referido al empleo público y los procesos administrativos del Estado. Además, adelantó que en las próximas semanas se publicarán otros tramos de la norma. La aceleración de la motosierra El primer objetivo de la norma recientemente reglamentada es "acelerar la motosierra", explicó el ministro de Desregulación y Transformación. En esta línea, Sturzenegger destacó que el Congreso brindó a Javier Milei las delegaciones correspondientes, que le permitirá al Presidente "adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública", además de tener la facultad de "cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos". Por otro lado, el funcionario público festejó que la nueva ley le permitirá al máximo mandatario argentino a cambiar las formas societarias de las empresas públicas, algo que ya estaba dispuesto en el DNU 70/23. El funcionario público también destacó la capacidad que tendrá Milei de privatizar "un conjunto de empresas, que se suman a las que siguen autorizadas por la ley 23.696". Según el ministro, estos cambios "permitirán una amplia reestructuración del Estado que se materializará a través de una serie de Decretos Delegados". Por último, Sturzenegger adelantó que el primer organismo que se cerrará definitivamente será el INADI, decisión que será confirmada públicamente a la brevedad. El mecanismo "Anti-Coimas" El segundo gran objetivo de la Ley Bases, según el ministro, es implementar una serie de cambios en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549. "Los cambios apuntan primordialmente a reducir la capacidad del Estado de apretar o coimear al ciudadano", ahondó Sturzenegger. El borrador sobre el que se basó la Ley Bases para los cambios en los procedimientos administrativos fue redactado por Paula Omodeo, diputada nacional por la provincia de Tucumán que integra la coalición de Juntos por el Cambio. Sobre esto, Sturzenegger explicó que el armado de este segmento de la normativa fue "enriquecido por aportes de todos los bloques" en lo que destacó como un "verdadero trabajo en equipo del Ejecutivo y el Congreso". De esta manera, a partir del decreto 695/24 de la fecha, el gobierno instaurará el proceso de "silencio positivo" para las autorizaciones y otros trámites que el Poder Ejecutivo determine. De esta manera, si el Estado no se expide en un plazo de tiempo determinado, quien lo solicita quedará automáticamente autorizado. "¿Por qué es un mecanismo anti-coimas?: porque antes el funcionario podía “cajonear” el expediente y pedir algo a cambio para destrabarlo. Ahora ese poder desaparece porque el trámite se aprueba en forma automática en un plazo breve", explicó el funcionario publico. Además, el ministro de Desregulación y Transformación afirmó que es un mecanismo anti-extorsiones, porque se permitirá "recurrir judicialmente una multa sin tener que pagarla". Por último, Sturzenegger apuntó directamente contra el kirchnerismo: "Las multas disciplinantes fueron un mecanismo muy común durante el Kirchnerismo: amenazar o imponer multas delirantes para silenciar cualquier disenso. Eliminar esta potestad es devolverle capacidad de defensa al ciudadano ante la arbitrariedades del Estado". Sturzenegger afirmó que "siguiendo el mandato de las urnas", el Estado está en un proceso de achicamiento, en el que ya se produjo una reducción total de "20.000 agentes" estatales. La reglamentación de la ley Bases incorporará un "examen objetivo de competencias" que tendrá que rendir "cada empleado público que ingrese" y que su resultado será determinado por "una computadora", detalló el economista. Tras esta explicación, Sturzenegger volvió a apuntar contra el kirchnerismo: "De esta manera se evita repetir la estrategia desarrollada por el Kirchnerismo en su retirada de 'minar' al Estado de militantes sin las competencias básicas para sus tareas". Según el flamante ministro, la ley Bases le brindará más poder a los funcionarios para "sancionar conductas de incumplimiento de los empleados". Además, quedará reglamentada la obligatoriedad del descuento por día no trabajado por paro. En esta línea, a partir del decreto de la fecha se reglamentó el proceso de disponibilidad. Según detalló el ministro a través de su cuenta de X, "cuando una unidad se elimina o está sobredimensionada, el personal puede ser puesto en disponibilidad", periodo que puede extenderse hasta 12 meses, durante el cual el empleado cobrará su sueldo, dependiendo de su antigüedad. "Durante este periodo podrá capacitarse. Si consigue trabajo en el sector privado, la empresa podrá tomar a cuenta los sueldos del Estado generando una oportunidad de reinserción rápida para estos trabajadores", sentenció Sturzenegger. Para cerrar su festejo en referencia a la reglamentación de la ley Bases, Sturzenegger concluyó que: "Lo reglamentado hoy se focaliza primordialmente en los aspectos de la Ley Bases que versan sobre reforma del Estado" y adelantó que "en las sucesivas semanas se completará la reglamentación del resto de los capítulos de la Ley Bases".