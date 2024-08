Tensión diplomática: desde Venezuela, tildaron de traidores a Cristina Kirchner y Alberto Fernández

"¿Y por qué está Milei en Argentina? Por la tibieza de Alberto Fernández. Ellos sí traicionaron el legado de Kirchner, de Perón… Ellos traicionaron a su propio pueblo", expresó el número dos de Nicolás Maduro.

Luego de que la ex presidenta Cristina Kirchner reclamara al régimen chavista la publicación de las actas electorales en Venezuela luego del fraude perpetrado por Nicolás Maduro, el número dos del dictador venezolano, Diosdado Cabello, apuntó implícitamente contra la ex mandataria.

En el marco del programa número 488 de “Con el mazo dando”, ciclo que conduce el propio Cabello, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dijo que en Argentina “han traicionado el legado de (Néstor) Kirchner, de Perón y al pueblo”.

El sábado, Cristina Kirchner pidió durante un acto en el que participó en México “por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia y por el propio legado de Hugo Chávez” que se presenten las actas de los comicios realizados la semana pasada.

La ex Presidente respaldó los pronunciamientos de los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México), Inácio ‘Lula’ Da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Gabriel Boric (Chile), quienes evitaron condenar el fraude pero exigieron las actas del escrutinio.

De acuerdo a la visión de CFK, la publicación de esos documentos es importante para que “todos puedan escrutar: la opinión pública internacional, la oposición y el pueblo de Venezuela”.

“Escuché al titular del Consejo Nacional Electoral venezolano leer el resultado total del escrutinio. Habían dicho que el sistema había sido hackeado. Y que no tenía las actas. Pero es evidente que si se ha podido abordar ese escrutinio, que se leyó ayer con precisión de decimales, es porque hay un sistema doble de soporte informático pero de soporte de actas remitidas al CNE. Le pido, por el propio legado de Chávez, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir: que se publiquen las actas”, exclamó Cristina Kirchner desde tierras mexicanas, donde disertó en el curso internacional “Realidad Política y Electoral de América Latina”.

Lo concreto es que a más de una semana de las elecciones en Venezuela durante las cuales el chavismo se adjudicó la victoria, el chavismo aún no publicó las actas y aumentan las sospechas de que están fraguando documentos para intentar justificar una victoria que no sucedió. La oposición en cambio habilitó una web en donde se pueden revisar los números de la votación y arrojan una victoria clara del candidato Edmundo González Urrutia.

Te recomendamos: Cristina Kirchner: “Pido, por el propio legado de Hugo Chávez, que se publiquen las actas electorales en Venezuela”

En respuesta a la solicitud de la ex vicepresidenta, Cabello manifestó: “Contra Venezuela, contra Chávez y contra Nicolás Maduro hay una gran envidia. Pero en el fondo, aquí en Venezuela, este proyecto se ha mantenido y ellos han terminado entregando los gobiernos a la extrema derecha porque no han sido consecuentes con el pueblo que los eligió”.

Asimismo, remarcó que en otros países de América Latina “vienen elecciones, gana la extrema derecha y los barren, los maltratan, los persiguen y los meten presos”, y en esa línea cuestionó: “Entonces, ¿quién está traicionando el legado de quién? Aquí andan jóvenes argentinos peronistas, uno los abraza y casi que lloran”.

Por otro lado, Cabello también pronunció fuertes palabras contra Alberto Fernández, quien por orden del régimen chavista finalmente no viajó a Venezuela como veedor de las elecciones presidenciales. El número dos del dictador venezolano responsabilizó al antecesor de Javier Milei por entregarle el Gobierno al referente libertario. “(Gabriel, presidente de Chile) Boric se mete con Venezuela por allá. Boric. Boboric. Merluzo Boric se mete con Venezuela… El fascista de Milei. Y entonces a Milei le hace la fiesta Alberto Fernández. ¿Y por qué está Milei en Argentina? Por la tibieza de Alberto Fernández. Ellos sí traicionaron el legado de Kirchner, de Perón… Ellos traicionaron a su propio pueblo. No quieren opinar sobre Venezuela”, subrayó la mano derecha de Maduro.

Te recomendamos: Elecciones en Venezuela: Alberto Fernández aseguró que hay una persecución contra Maduro

En último lugar, Cabello se hizo eco de unas recientes declaraciones de Mauricio Macri, quien respaldó el reclamo “de forma pacífica” del pueblo venezolano contra el fraude electoral del chavismo.

“‘Es ahora o nunca, los venezolanos no pueden abandonar la calle, deben permanecer en forma pacífica’. Si nos hubieras visto hoy… Felices caminamos. El fraude viene de hace muchas elecciones. Te la tengo. Todas las elecciones ellos cantan fraude”, dijo Cabello en tono desafiante, lo cual provocó una ovación de los seguidores que presenciaban el programa en el piso.

Y en esa línea, continuó: “‘Y esta puede ser la última oportunidad de salvar a Venezuela de esta desgracia en la cual ha caído, y tiene un impacto en toda la región’. Adivinen quién lo dice… Mauricio Macri, ex presidente de Argentina y miembro del Grupo idiotas. No perdón, el Grupo IDEA. Leí mal… Son idiotas pero es el Grupo IDEA”.

“Mauricio Macri. ¿Cómo llegó Mauricio Macri a gobernar Argentina? Y después vino el tibiecito. Él no llega ni a baño de maría en verdad… El aguao de Alberto Fernández. Y le entrega el Gobierno a un fascista porque no fue consecuente con su pueblo. No fue consecuente con el legado de Perón, de Kirchner, de Evita. Nono, a él se le olvidó”, concluyó.